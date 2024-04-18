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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف غزة: الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير المنظومة الصحية في القطاع

مستشفيات غزة
مستشفيات غزة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير المنظومة الصحية في منطقتي غزة وشمال غزة.

وأضاف القدرة في تصريحات للمكتب الإعلامي في غزة، أن تدمير مجمع الشفاء الطبي شكل ضربة قاسمة للمنظومة الصحية في غزة، لافتا إلى أن هناك أكثر من 730 ألف نسمة في منطقتي غزة وشمال غزة بلا خدمات صحية حقيقية.

وطالب القدرة بتوفير مستشفيات ميدانية وفرق طبية دولية متعددة التخصصات لمنطقتي غزة وشمال غزة، قائلا: "نحتاج مستشفيات ميدانية جراحية بسعة 200 سرير وتضم غرف عمليات وعناية مركزة وخدمات مخبرية وتشخيصية لسد حاجة السكان في منطقتي غزة وشمال غزة".

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد ارتكاب مجازر وحشية ونفذ إعدامات مباشرة للكوادر الطبية والمرضى في مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة.

وأوضح القدرة: "فقدنا كوادر طبية تخصصية كانت تشكل العمود الفقري للخدمات الطبية منها فحص عينات الاورام وزراعة الكلى وغيرها".

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