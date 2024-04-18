الاحتلال يشن قصفا مدفعيا على المناطق الجنوبية من مدينة غزة

أكد إعلام فلسطيني، أن جيش الاحتلال يشن قصفا مدفعيا متواصلا على المناطق الجنوبية من مدينة غزة.

جاء ذلك عبر قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة ضد الإنسانية وضد القانون الدولي في مناطق المغراقة والزهراء والمخيم الجديد شمال النصيرات (وسط قطاع غزة) راح ضحيتها 520 شهيداً وجريحاً ومفقوداً وأكثر من 13,000 وحدة سكنية خلال أسبوع واحد.

جاء ذلك في التقرير الصادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، وتباركها وتنخرط فيها الإدارة الأمريكية، وفشل في وقفها المجتمع الدولي.