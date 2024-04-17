وفاة وإعاقات جسدية.. المتحدث باسم الأونروا يحذر من كارثة طبية داخل غزة

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا، إنه تم تدمير مناطق عديدة من غزة، وأصبحت غير قابلة للحياة، حيث تم تدمير الجامعات والصرف الصحي والمياه، متابعا: منطقة شمال غزة تعاني من سوء التغذية.



وأضاف عدنان أبو حسنة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن شمال غزة يعاني من سوء التغذية لدى الأطفال، مما قد يتسبب في الوفاة، أو إعاقات جسدية تلازم أصحابها مدى الحياة.



وشدد على أن نسبة سوء التغذية بين الأطفال في غزة وصلت إلى 28%، منوها بأن مئات الفلسطينيون مصابين باضطرابات نفسية وعصبية، جراء ما حدث من إلقاء قنابل وصواريخ.



ولفت إلى أننا وجدنا صاروخ يزن 500 طن لم ينفجر في إحدى الأماكن في قطاع غزة، منوها بأن عدد الشاحنات في تزايد ولكنها غير كافية.

