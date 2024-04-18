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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأساليب الحديثة في مجال تصنيع الزيوت والدهون.. دورة تدريبية بتكنولوجيا الأغذية

صدى البلد

أعلن معهد تكنولوجيا الأغذية أنه يواصل تدريب طلاب الجامعات المصرية  لاعداد خريج متميز.

 

وذلك فى إطار التعاون مع الجامعات المصرية  وانطلاقا من الدور الرائد لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية لإعداد خريج متميز يواكب المتطلبات الراهنة لسوق العمل لتطوير قطاع التصنيع الغذائى بهدف انتاج غذاء آمن صحيا و مرتفع القيمة الغذائية من خلال تطبيق ممارسات التصنيع الجيدة و نظم جودة وسلامة الأغذية خلال جميع مراحل الإنتاج المختلفة .

  
وأشار دكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية أن المعهد استقبل 59 طالب وطالبة من كلية الزراعة – تخصص صناعات غذائية – جامعة القاهرة  و كذلك 35 طالب وطالبة من كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية  لتدريبهم باقسام المعهد المختلفة حيث  يتضمن البرنامج التدريبى التعرف على رؤية و أهداف المعهد و رسالته فى تطوير قطاع التصنيع الغذائى من خلال اجراء البحوث التطبيقية فى تصنيع و حفظ الأغذية و مساهمة المعهد فى حل بعض المشكلات القومية لتوفير السلع الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للمستهلك المصري وتقليل الإستيراد ، بالإضافة الى تدريب الطلاب على الأساليب الحديثة فى مجال تصنيع الزيوت والدهون –اللحوم و الأسماك –الحاصلات البستانية (الخضر و الفاكهة) –الأغذية الخاصة و التغذية –الألبان و منتجاتها –المحاصيل الحقلية –الخبز و العجائن و هندسة التصنيع و التعبئة و التغليف .


من جانبه أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد و التدريب أن البرنامج التدريبى يهدف تدريب الطلاب و اكسابهم الخبرة فى مجالات  التصنيع الغذائى المختلفة  و تطبيق ممارسات التصنيع الجيدة و نظم جودة و سلامة الأغذية  وكذلك  رفع كفائتهم العملية فى مجال تحليل الأغذية بالتدريب العملى للطلاب على اجراء الإختبارات الكيماوية و الطبيعية و الميكروبيوجية التى تجرى على الأغذية لتحديد جودتها و الوقوف على مدى صلاحيتها للإستهلاك الأدمى و كذلك تدريب الطلاب على الممارسات المعملية الجيدة و كيفية استخدام الأجهزة المعملية المختلفة بالإضافة الى التعرف على  كل ماهو جديد فى طرق حفظ الأغذية لإطالة فترة صلاحيتها و كذلك التدريب على تقليل الفاقد من الغذاء خلال مراحل الإنتاج و التداول علاوه على الإستفادة من مخلفات التصنيع الغذائى للمحافظة علي البيئه  و انتاج منتجات ذات عائد الإقتصادي عالى من خلال زيادة القيمة المضافة

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