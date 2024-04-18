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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصلاح علاقات البلدين.. باكستان تعلن استقبال الرئيس الإيراني قريبا

صدى البلد

أعلنت باكستان ، اليوم الخميس، استقبال الرئيس الإيراني الأسبوع المقبل.

قال وزير الخارجية الباكستاني اليوم إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور باكستان كما هو مقرر الأسبوع المقبل على الرغم من التوتر المتزايد في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم الجوي الذي شنته طهران على إسرائيل.

وقال إسحاق دار إن رئيسي سيصل إلى العاصمة إسلام أباد يوم 22 أبريل في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

ولم يقدم دار مزيدا من التفاصيل، لكن يبدو أن الزيارة جزء من جهود الجانبين لإصلاح العلاقات التي توترت لفترة وجيزة في يناير، عندما نفذت طهران وإسلام آباد ضربات متبادلة استهدفت مسلحين متهمين بمهاجمة أمن بعضهما البعض. القوات.

ولكن سرعان ما اتفق الجانبان على العمل معًا لتحسين التعاون الأمني.

وتم الإعلان عن الزيارة بعد أيام من شن إيران غارات جوية غير مسبوقة على إسرائيل بعد غارة إسرائيلية مشتبه بها في سوريا أسفرت عن مقتل جنرالين إيرانيين في مبنى قنصلي إيراني.

وباكستان من بين الدول التي ليس لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بسبب قضية الدولة الفلسطينية العالقة. 

وقال دار إن باكستان تريد تسوية القضية وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

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