العثور على جثة شاب تخلص من حياته داخل مسكنه بالبحر الأحمر

عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، على جثة لشاب في العقد الثانى من العمر داخل مسكنه بمنطقة العشش وتم اخطار النيابة للمعاينة والتحقيق ونقل الجثة لايداعها بمشرحة مستشفي راس غارب تحت تصرف النيابة.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتلقى بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة لشاب في العقد الثانى من العمر، وانتقلت قوة من مباحث قسم شرطة رأس غارب، إلى محل البلاغ بمنطقة العشش، حيث تم العثور على جثة شاب يدعى «ع م ع» يبلغ من العمر 15 عاماً، حيث كشفت التحقيقات الاولية أن المجني عليه تخلص من حياته شنقاً وتم التحفظ على الجثة.