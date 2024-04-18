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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم منتخب مصر: كولر يتحمل تراجع مستوى لاعبي الأهلي فنيا

صدى البلد

كشف أسامة عرابى نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للقلعة الحمراء يتحمل مسئولية تراجع مستوى الفريق فنيا خلال الفترة الماضية وفى مواجهة الزمالك الأخيرة قام بوضع تشكيل خاطئ وتدارك الأمر فى بداية الشوط الثانى حيث الغيابات كانت صاحب عامل مؤثر أيضاً.

وأوضح  أسامة عرابى خلال تصريحات إذاعية ببرنامج “10 و 10” مع محمد الليثى عبر “اون تايم سبورت إف إم” على موجات 93.7، " عقلية اللاعب المصرى لن تتحمل ضغط المباريات حيث لا يوجد جدول منتظم للمباريات وهذا الأمر يضع المدربين فى مشكلة كبيرة حيث نسبة الإصابات كبيرة ومؤثرة فى الأهلى ايضاً ".

وأكد أسامة عرابى أن " من اللاعبين الذين كانوا الأقرب إلى الإحتراف والوصول إلى العالمية فى جيله محمد عبد الجليل حيث كان يتمتع بإمكانيات عالية ".  

وتابع أسامة عرابى " وليد صلاح الدين من آفضل المواهب داخل النادى الأهلى وكنت اتمنى احترافه فى الدوريات الأوروبية ".

واختتم أسامة عرابى حديثة قائلا " المدرب الألمانى هولمان من آفضل المدربين فى تاريخ النادى الأهلى حيث كان تدريبه من أمتع التدريبات ولجميع اللاعبين فى ذلك التوقيت ".

أسامة عرابي السويسري مارسيل كولر أون تايم سبورت محمد عبد الجليل منتخب مصر وليد صلاح الدين

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