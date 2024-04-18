عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس المصرية للاتصالات: بطولة البرمجة الدولية أظهرت للعالم قدرتنا على تقديم خدمات الاتصالات الفائقة

صدى البلد

قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات إنني "فخور بما قدمته المصرية للاتصالات من خدمات اتصالات فائقة خلال فعاليات البطولة الدولية للبرمجة ICPC المقامة في مدينة الأقصر، فقد أظهر هذا الحدث الهام قدراتنا الفنية وبنيتنا التحتية القوية، وقدرتنا على تقديم خدمات الاتصالات الفائقة من قلب الصعيد جنوب مصر".

وأضاف نصر "ساهمت  المصرية للاتصالات بخدماتها المتميزة في دعم نجاح البطولة على مدار أربعة أيام من خلال توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة في معبد الأقصر وفي مقر انعقاد البطولة، بما ضمن البث الحي المتميز للمنافسات لجميع أنحاء العالم ولم يكن لذلك أن يتحقق لولا جهود تطوير بنيتنا التحتية التي لا تتوقف منذ سنوات والتي منحت المصرية للاتصالات بنية تحتية قوية تمتد في جميع ربوع مصر من شمالها لجنوبها".

وتختتم اليوم فعاليات البطولة الدولية للبرمجة ICPC التي تستضيفها مصر للمرة الأولى بمحافظة الأقصر في الفترة من 15 إلى 18 أبريل برعاية الشركة المصرية للاتصالات "وي" وتنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه تراجع| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

الأتربة تسيطر على القاهرة.. الأرصاد تحذر مرضى الجيوب الأنفية والصدر

توابع الهزيمة أمام الزمالك.. كولر يطلب رحيل مهاجم الأهلي

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

أعرف قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب

1865 جنيهاً.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم| هتشتري ولا هتبيع؟

220 جنيهًا تراجع .. مفاجأة في أسعار اللحوم الآن بعد وصولها 500

فوائد صلاة الضحى .. بكلمة واحدة وصف رسول الله من يحافظ عليها

ترشيحاتنا

الجارحي للجنايني: الأهلي حصد 16 بطولة حتى الآن من الزمالك

جوتيريش: حان الوقت لوضع حد للأعمال العدائية بغزة والوقف الفوري لإطلاق النار

ننشر تفاصيل التصفيات النهائية لمسابقة "تحدي القراءة العربي"

صندوق النقد: أوكرانيا بحاجة إلى 42 مليار دولار لدعم ميزانية 2024

400 ألف جنيه غرامة على لاعبي الأهلي.. شرط وحيد لإلغائها

مدبولي: أبلغنا إحدى السلاسل التجارية بإغلاق منافذه إذا لم يلتزم بالأسعار المخفضة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب المعاناة من طنين الأذن.. تعرف عليها

فستان لافت.. درة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

مفيد ولا ضار؟.. اعرف حقيقة تأثير المشي حافي القدمين على الصحة

من داخل الطائرة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

تراجعت 50 جنيهًا.. الدواجن تخالف التوقعات ومفاجأة في سعر كرتونة البيض|تغطية خاصة

الفيفا يصدم الزمالك.. والكاف يلغي الكونفدرالية

هل تتأثر مصر بموجة السيول والفيضانات بالمنطقة؟

أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ