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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب طائرة الأهلي: هدفنا استعادة اللقب الإفريقي والاحتفال مع الجماهير

صدى البلد

أكد لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي أحمد صلاح اليوم /الخميس/ أن الأهلي يسير بخطوات ثابتة في بطولة إفريقيا التي تقام في ضيافة النادي ؛ بعد تحقيق الفوز في جميع المباريات حتى الآن، وأن هدفهم هو استعادة اللقب الإفريقي والاحتفال مع جماهير الأهلي.

وقال صلاح : "بدأنا البطولة بشكل جيد، ونعمل بكل قوة من أجل الفوز بباقي المباريات والتتويج بالبطولة في النهائي، وخبرات اللاعبين هي سلاحنا في البطولة"..مضيفا :"أمامنا مباراة أخيرة في دور المجموعات مع الأسهم الكيني ثم نبدأ الاستعداد للأدوار الإقصائية للبطولة، وسنبذل أقصى جهدنا لحصد اللقب". مشددا على أن الفريق بالكامل يركز على التتويج باللقب الإفريقي من أجل الوفاء بتطلعات الجماهير.

ومن جهته .. أبدى المدير الفني لنادي مولودية بو سالم التونسي أنور تورجي سعادته بعد الفوز على إنجز الإيفواري بنتيجة 3-0 ضمن ‏بطولة إفريقيا التي تقام في ضيافة النادي الأهلي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري‎.‎

وقال المدرب التونسي : إن البعثة سعيدة بأجواء البطولة منذ البداية ..مؤكدا أن الجميع متعاونون مع الفريق للحصول على أكبر حالة ‏من التركيز الشديد في المباريات‎.‎

وأضاف تورجي أن الفريق يسير بخطى ثابتة في البطولة ويسعى للحفاظ على اللقب الإفريقي الذي حققه الفريق الموسم الماضي ‏أمام الزمالك‎.‎.مشيرا إلى أنه يوجد لديه العديد من العناصر الشابة في الفريق ويأمل في الفوز في جميع المباريات والذهاب إلى أبعد نقطة والتتويج باللقب ‏والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولي في تاريخ القارة‎.‎

واختتم المدرب تصريحاته قائلا "أشكر الاتحاد الإفريقي والمسئولين في النادي الأهلي على التنظيم الرائع، وكل مطالب البعثة ‏متوفرة وهذا يساعدنا على التركيز في المباريات".‏

وبدوره .. أكد حسن ضيف المدير الفني لفريق أمل البليدة الجزائري أن فريق الطائرة بالنادي الأهلي يعتبر المرشح الأقوى للمنافسة على ‏لقب بطولة أفريقيا للكرة الطائرة التي تقام في ضيافة النادي الأهلي .. مشيرا إلى أن بعثة فريقه تشعر بسعادة كبيرة بتنظيم النادي الأهلي للبطولة، وأثنى على حسن الاستقبال وتوفير كل ما يلزم منذ ‏اليوم الأول لانطلاق المنافسات.‏

وأشار ضيف إلى أن فريقه قدم عرضا قويا أمام السجون الكيني وأنه سعيد للغاية بأداء اللاعبين وقدرتهم ‏على تحقيق الفوز في مواجهة فريق يملك عناصر مميزة للغاية.‏.قائلا : "إن فريقه حقق مكاسب فنية عديدة بالاحتكاك بمدارس قوية في الكرة الطائرة".. متمنيا أن تشهد الفترة القادمة منافسة فريقه ‏على اللقب.

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