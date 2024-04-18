انطلاق بطولة الجمهورية للكبار لكرة السرعة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة

انطلقت منافسات بطولة الجمهورية للكبار لكرة السرعة، اليوم /الخميس/، داخل الصالة المغطاة باستاد القاهرة والتي تستمر حتى بعد غد السبت.



وتقام نفس البطولة على مدار أيام 23 و24 و25 من شهر أبريل الجاري داخل صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بمشاركة 850 لاعبا ولاعبة من 20 ناديا، هي (الرواد والصفوة وهليوبوليس والزهور ومدينة نصر والنصر والمقاولون العرب والصيد و6أكتوبر والغابة ووادى دجلة والإسماعيلي والقناة وزفتي والمعمورة والتثقيف الفكري ومنتخب السويس وأحمد عبده والشرقية والسكة الحديد).



من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة أحمد الخطيب أن إقامة مثل هذه البطولات تعتبر إضافة قوية لمنتخب مصر، خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة المنتخب الوطني في العديد من البطولات القارية.



وأضاف أن كرة السرعة هي بوابة جيدة لتحقيق البطولات والميداليات، من أجل رفع اسم مصر عاليا دوليا، خاصة وأن المنتخب الوطني متصدر هذه اللعبة عالميا وصاحب الريادة فيها.