الضرائب تنفي الاستعداد لتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من مستثمري الأسهم بالبورصة المصرية

نفت مصلحة الضرائب المصرية ما تم نشره بأحد المواقع الالكترونية حول استعداد شركة مصر المقاصة لعملية تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين بعد الانتهاء من تأسيس الوعاء الضريبي ونظام التحصيل خلال شهرين ، مؤكدة أن هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة والهدف منه هو إحداث بلبلة ولغط والتأثير السلبى على أعمال البورصة المصرية ، لافتة إلى أن هذا الخبر لم يصدر من قبل مصلحة الضرائب المصرية ولا من قبل وزارة المالية.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا يوجد التزام من المستثمرين بتقديم إقرار ضريبي بشأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية إلا لمن يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا، فيتم إدراج هذه الأرباح ضمن وعاء الأرباح للشركة ويقوم بسداد ضريبة بنسبة 10% من قيمة هذه الأرباح فى وعاء مستقل ، وأضافت أن القانون رقم 30 لسنة 2023 أجاز التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية اعتبارا من يناير 2022 حتى 15 يونيو 2023. وأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية يتم تحديدها بناء على ناتج المحفظة في نهاية الفترة الضريبية .

وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بالجميع ضرورة تحري الدقة في نشر الاخبار ، حيث إن هذه الشائعات من شأنها اثارة البلبلة والفتن وتهديد الامن القومي للبلاد. مع ضرورة الرجوع إلى المكتب الاعلامي لمصلحة الضرائب المصرية للتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها .