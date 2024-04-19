وزير المالية بالسودان: البلاد لن تتعرض للمجاعة والمخزون الاستراتيجي من السلع مطمئن

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، الدكتور جبريل إبراهيم، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والحبوب في السودان مطمئن، نافيا صحة ما يقال عن تعرض السودان للمجاعة.

ودعا الوزير، في الوقت ذاته، إلى البحث عن الطرق الآمنة والمسارات الفعالة لتوصيل المحصول إلى مناطق الحاجة في الولايات المختلفة، مع زيادة السعة التخزينية وتحسين البنية التحتية لضمان وصولها في الوقت المناسب.

جاء ذلك في بيان لوزارة المالية، اليوم /الخميس/، عقب اجتماع عقده وزير المالية مع عدد من المسئولين ومدير عام البنك الزراعي السوداني الدكتور محمد آدم؛ لمناقشة الوضع الحالي للمخزون الإستراتيجي للحبوب في البلاد.

واستعرض الاجتماع تقريرًا من البنك الزراعي السوداني حول حجم الإنتاج والمخزون المتاح من الحبوب في مناطق الإنتاج المختلفة، مع التركيز على ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق والنيل الأبيض، وبصفة خاصة إنتاج محصول الذرة والقمح في الولايات الشمالية ونهر النيل.

كما ناقش الاجتماع استكمال الوسائل المتاحة لتخزين وتوزيع محصول الذرة، والاستعدادات للموسم الزراعي الصيفي، التي تشمل السياسات التمويلية وتوفير المدخلات الزراعية، بالإضافة إلى تشجيع المزارعين على زيادة الإنتاجية من خلال تقديم أسعار شرائية مجزية ومحفزة للمنتجين.

كما أكد الاجتماع على أهمية الإسراع في بناء مخزون استراتيجي من الحبوب، خاصة محصول الذرة، بالتنسيق بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والبنك الزراعي السوداني، مع العمل على إنشاء مخازن مجهزة في مناطق وسطى قريبة من مناطق الحاجة في الولايات المختلفة، بما في ذلك ولايات كردفان ودارفور والخرطوم.

