جوتيريش: الشرق الأوسط أصبح على حافة الهاوية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنّ الشرقَ الأوسطَ أصبح على حافة الهاوية، وشهدت الأيام القليلة الماضية تصعيدا خطيرا قولا وفعلا.

وأضاف "جوتيريش"، في كلمته أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "حالة واحدة من سوء التقدير أو سوء التواصل .. خطأ واحد يمكن أن يؤدي إلى ما لا يمكن تصوره .. نزاع إقليمي واسع النطاق سيكون مدمرا على من انخرط فيه وعلى بقية العالم".

وتابع: "العالم يعيش لحظة محفوفة بالمخاطر القصوى يجب أن تتسم بضبط النفس وأشدد على إدانتي القوية للتصعيد الخطير بسبب الهجوم واسع النطاق الذي شنته إيران ضد إسرائيل في 13 إبريل، كما أدنت الهجوم الهجوم ضد القنصلية الإيرانية في دمشق، وأشدد على أن مبدأ احترام حرمة المباني القنصلية والدبلوماسية والموظفين والقنصليين يجب أن يحترم في كل الحالات وفقا للقانون الدولي".