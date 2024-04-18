رئيس نادي سموحة: كرة القدم الرياضة الوحيدة التي تتراجع في مصر

انتقد فرج عامر رئيس ناي سموحة مستوي كرة قدم في مصر في الفترة الاخيرة عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و كتب فرج عامر: كرة القدم الرياضه الوحيدة التي تتراجع في مصر.

وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.



علي الجانب الاخر كشف الإعلامي محمد شبانة تفاصيل الاجتماع الذي عقده رئيس النادي الأهلي مع لاعبي الفريق قبل سفرهم إلى الكونغو استعدادًا لمواجهة مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له الثالثة عصر السبت المقبل.

وكشف شبانة، في برنامجه "من الآخر" الذي يُذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن رئيس الأهلي وعد اللاعبين برفع العقوبات المفروضة عليهم نتيجة الهزائم أمام الزمالك والبنك الأهلي، بالإضافة إلى التعادل مع إنبي ضمن منافسات دوري NILE، والتي وصلت قيمتها إلى 400 ألف جنيه. وجعل هذا الوعد مرتبطًا بتحقيق الفريق الفوز على مازيمبي والتأهل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا.