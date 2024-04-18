صندوق النقد الدولي: القرض المقدم لمصر يساعدها على تخفيف عبء ديونها

قال مسؤول بصندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن برنامج القرض الخاص بمصر ينبغي أن يساعد البلاد على تخفيف عبء ديونها تدريجيا.

وأضاف جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي: "نتوقع تدريجيا مع تنفيذ البرنامج وتحسن الميزانيات العمومية وزيادة التدفقات أن تصبح مصر قادرة على تقليص وسداد جزء من ديونها".

وقالت كريستالينا غورغييفا رئيسة صندوق النقد الدولي، إنه في بعض الحالات قد يكون من الضروري التدخل من الحكومة المصرية في تحركات الجنيه.

وأضافت أنه عندما يكون هناك حاجة لدعم الجنيه فإن الحكومة المصرية لديها مجال بحسب الاتفاق لمقوم بذلك، و"نتمنى أن لا يستخدموا هذا المجال دون داعٍ"، وفق cnbc عربية.

وفي سياق آخر، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، خلال تصريحات صحفية، إن الصراع في الشرق الأوسط يؤدي إلى خفض توقعات النمو في المنطقة.

وأوضحت غورغييفا أن اقتصاد مصر والأردن أظهر صلابة في التصدي للتداعيات الأخيرة.