عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم تتفكك أولاً من الداخل.. نتنياهو يحث على الوحدة أمام حرب إيران

صدى البلد

في محاولة لمعالجة الحرب المستمرة في غزة والتهديد المتصور من إيران، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الوحدة الوطنية، مؤكدا على ضرورة التضامن خلال ما وصفه بـ "التهديد الوجودي". وجاءت هذه الدعوة خلال اجتماعات منفصلة اليوم مع رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك محادثات مع رئيس الموساد ديفيد بارنيا ورئيس الشاباك رونين بار.

وفقا لتايمز أوف إسرائيل، شدد نتنياهو على الحاجة الملحة للتغلب على الانقسامات الداخلية، قائلاً: "يجب أن يختفي الانقسام الداخلي الآن لأننا نتعرض لتهديد وجودي - وفي تهديد وجودي، علينا أن نوحد قوانا". وشدد على أهمية الوحدة في مواجهة التحديات، وخاصة في تأمين إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة تحتجزهم الجماعات في غزة منذ 7 أكتوبر.

وخلال المناقشات مع مسؤولي الموساد، سلط نتنياهو الضوء على السياق الإقليمي الأوسع، مؤكدا على ضرورة معالجة المحور الإرهابي في غزة ومواجهة التهديد المتصور المنبثق من إيران. وأكد أن هذه المهام تتطلب العزم والوحدة.

تعكس تصريحات رئيس الوزراء شعورا بالإلحاح في مواجهة ما يعتبره تهديدات كبيرة لأمن إسرائيل. ومن خلال استحضار فكرة أن الأمم تتفكك أولاً من الداخل، يؤكد نتنياهو على التماسك الداخلي الضروري لتحمل الضغوط الخارجية.

وتأتي دعوة نتنياهو للوحدة وسط تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تؤدي الصراعات المستمرة والتعقيدات الجيوسياسية إلى تفاقم المخاوف بشأن أمن إسرائيل. ومع تطور الوضع، تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى حشد الدعم والتضامن للتغلب على التحديات المقبلة.

ويعلق الخبراء على رسالة نتنياهو، مشيرين إلى التوازن الدقيق بين الوحدة الوطنية والانقسامات السياسية داخل المجتمع الإسرائيلي. وفي حين أن الوحدة أمر بالغ الأهمية في أوقات الأزمات، فإن البعض يحذر من الاستقطاب المحتمل والحاجة إلى قيادة شاملة لمعالجة وجهات النظر والمخاوف المتنوعة.

وبشكل عام، فإن دعوة نتنياهو إلى الوحدة تؤكد خطورة الوضع الحالي وضرورة العمل الجماعي في مواجهة التحديات الأمنية المتعددة الأوجه التي تواجه إسرائيل. وبينما تمر البلاد بهذه الأوقات المضطربة، فإن القدرة على تعزيز التماسك الداخلي ستكون حاسمة في تشكيل استجابتها للتهديدات الخارجية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحد أدنى 180 ألف جنيه| بشرى سارة للموظفين.. ماذا ينتظرهم بعد زيادة مرتب مارس؟

1865 جنيهاً.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم| هتشتري ولا هتبيع؟

أعرف قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب

توابع الهزيمة أمام الزمالك.. كولر يطلب رحيل مهاجم الأهلي

رأس جميلة| تفاصيل مشروع السعودية السياحي في شرم الشيخ.. ينعش اقتصاد مصر بمليارات الدولارات

لن تصدق عينيك.. السبب الحقيقي وراء عاصفة وأمطار الإمارات

في أي مكان.. رسالة عاجلة من الحكومة للمواطنين بشأن أسعار السلع

مهدد بالسجن| سر غياب حسين الشحات عن المحكمة في قضية الشيبي.. وماذا طلب المحامي ؟

ترشيحاتنا

مفاجأة| مصر الثانية إفريقيّا في عدد الأثرياء.. تضم 16 ألف مليونير و7 مليارديرات

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة: شعبنا ضحية قرارات دولية لا يد له فيها

«معنى التاجر الصدوق ومنزلته».. ننشر موضوع خطبة ثاني جمعة من شهر شوال 

كانت رايحة الدرس.. الأمن يكثف جهوده لكشف لغز اختفاء فتاة الصف

مدرب بايرن ميونيخ يشعر بالارتياح بعد إقصاء أرسنال.. ورقم تاريخي جديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخرج مسلسل المعلم: مصطفى شعبان فنان مثقف وهذا ما يميزه

سر المحلات .. طريقة عمل الكبدة البانيه

كواليس محاكمة الشحات| 11 شاهدا يحسمون قضية لاعب الأهلي مع الشيبي..من هم؟

جاكيت جلد.. ريم سامي تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام بإطلالة جريئة|شاهد

فيديو

انفعال أحمد عبدالعزيز وظهور شبيه الزعيم.. أبرز مواقف عزاء شيرين سيف النصر

مدن تغرق ونزوح أهالي قرى بأكملها.. مشاهد مرعبة من فيضانات روسيا

تدريس التسامح مع المـ.ثـ.لية في مدرسة بالقاهرة.. تحرك عاجل من وزارة التعليم

تراجعت 50 جنيهًا.. الدواجن تخالف التوقعات ومفاجأة في سعر كرتونة البيض|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ