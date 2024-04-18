محافظ قنا: سحب قطع الأراضي التي لم يقم أصحابها بسداد مستحقاتها

شدد محافظ قنا، أشرف عطية، على مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بسرعة سحب قطع الأراضى التى لم يقم أصحابها بسداد المستحقات المُتبقية عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.



وأكد عطية، خلال اجتماعه، اليوم/الخميس/، مع الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ أعمال البنية التحتية بمدينة الأمل، أن أعمال البنية التحتية بمدينة الأمل تجرى على قدم وساق، حيث تم البدء في تنفيذ خطوط شبكات المياه والغاز من خلال مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلا دون إحداث أي أضرار في طبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة.



يُذكر أن مدينة الأمل تقع على مساحة 1539 فدانا ‪تم تقسيمها إلى 11820 قطعة بمساحة 240 مترا لكل قطعة، سيتم توزيعها على أعضاء 60 جمعية، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 250 ألف نسمة وستضم العديد من المؤسسات الخدمية ( تعليمية – صحية – إدارية – اجتماعية – ثقافية – رياضية – أمنية – بريدية - محطات وقود – منشآت ترفيهية - مسطحات خضراء).

وعلى صعيد متصل - وافق محافظ قنا علي تقسيط مقايسات الغاز الطبيعي بواقع 4 أقساط لمدة عام بدون فوائد.



جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مع عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقتين الصناعيتين " هوّ " بمركز نجع حمادى ، و " الكلاحين " بمركز قفط، والمنطقة الحرة العامة بقفط ، فى إطار سلسلة اللقاءات الدورية التى يعقدها مع المستثمرين ورجال الأعمال لتذليل المشكلات التي قد تقابلهم.



واستمع المحافظ، لعدد من طلبات المستثمرين، موجها مسئولي الجهات المختصة بدراستها وحلها في أسرع وقت، مؤكدًا أن ملف الاستثمار يُعد أحد أهم الملفات على أجندة الحكومة خلال هذه المرحلة، وأن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين بهدف زيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري.



وأكد تأهيل 1500 منشأة صناعية داخل وخارج المنطق الصناعية بالمحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وإدارة الاستثمار بديوان عام المحافظة بالإضافة للحصول على رخص تشغيل من عام 2018 وحتى نهاية شهر مارس 2024 بالمجمع، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من 420 وحدة بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمجمع الصناعي بنجع حمادي.