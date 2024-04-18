عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صندوق النقد الدولي: السعودية بحاجة إلى سعر للنفط بالقرب من 100 دولار

صدى البلد

أصدر صندوق النقد الدولي تحذيرا من أن المملكة العربية السعودية ستحتاج إلى سعر نفط أعلى هذا العام مما كان متوقعا في السابق، حيث ينفذ زعيم تحالف أوبك + تخفيضات كبيرة في الإنتاج. 

ووفقاً للتوقعات الاقتصادية الإقليمية لصندوق النقد الدولي التي صدرت يوم الخميس، ستحتاج الرياض إلى متوسط سعر نفط يبلغ 96.20 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، على افتراض أنها تحافظ على إنتاج النفط الخام بالقرب من 9.3 مليون برميل يومياً على مدار العام.

وبحسب بلومبرج، يمثل هذا التوقع زيادة ملحوظة بنسبة 21% عن التوقعات السابقة لصندوق النقد الدولي في أكتوبر، والتي توقعت أن تضخ المملكة العربية السعودية 10 ملايين برميل يوميًا في عام 2024. ويتجاوز التقدير الحالي أيضًا السعر الحالي للعقود الآجلة لخام برنت القياسي الدولي، والتي يتم تداولها بحوالي 87 دولارًا أمريكيًا لكل برميل في لندن.

وكانت المملكة العربية السعودية في طليعة جهود أوبك + لخفض الإنتاج من أجل منع فائض الخام العالمي وتحقيق استقرار الأسعار. ومنذ يوليو/تموز الماضي، عمقت المملكة تخفيضات إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا. وفي حين أن هذه الإجراءات دعمت السوق، فإن انخفاض حجم مبيعات الرياض يستلزم ارتفاع أسعار النفط لتعويض خسائر الإيرادات.

سيكون اجتماع أوبك + القادم في الأول من يونيو حاسما، حيث ستقوم الدول الأعضاء بتقييم ما إذا كان سيتم تمديد قيود العرض إلى النصف الثاني من العام. على الرغم من أن الصراعات في الشرق الأوسط تقدم بعض الدعم لأسعار النفط، يتوقع المحللون أن تبدأ أوبك + في التراجع عن تخفيضات الإنتاج.

ارتفاع متطلبات أسعار النفط في المملكة العربية السعودية مدفوع بالحاجة إلى تمويل خطط التحول الطموحة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتشمل هذه الخطط مشاريع مختلفة، بما في ذلك تطوير مدن مستقبلية مثل نيوم والاستثمار في الرياضات النخبوية.

جدير بالذكر أن أعضاء أوبك + الآخرين، مثل كازاخستان وإيران، شهدوا أيضًا زيادة في احتياجاتهم من الأسعار، في حين حافظ بعض أعضاء التحالف، الذين لم يقدموا تضحيات كبيرة في الإنتاج مثل المملكة العربية السعودية، على متطلبات مستقرة أو حتى منخفضة.

وبالنظر إلى المستقبل، على افتراض أن المملكة العربية السعودية ستخفف تخفيضات العرض وتزيد الإنتاج إلى 10.3 مليون برميل يوميًا في العام المقبل، يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضًا في متطلبات سعر التعادل في المملكة إلى 84.70 دولارًا للبرميل. وهذا يسلط الضوء على الديناميكيات المعقدة الموجودة داخل تحالف أوبك + وسوق النفط العالمية الأوسع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحد أدنى 180 ألف جنيه| بشرى سارة للموظفين.. ماذا ينتظرهم بعد زيادة مرتب مارس؟

توابع الهزيمة أمام الزمالك.. كولر يطلب رحيل مهاجم الأهلي

1865 جنيهاً.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم| هتشتري ولا هتبيع؟

أعرف قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب

لن تصدق عينيك.. السبب الحقيقي وراء عاصفة وأمطار الإمارات

في أي مكان.. رسالة عاجلة من الحكومة للمواطنين بشأن أسعار السلع

مهدد بالسجن| سر غياب حسين الشحات عن المحكمة في قضية الشيبي.. وماذا طلب المحامي ؟

رد فعل ناري من ممدوح عباس على تصريحات أحمد سليمان بشأن الزمالك

ترشيحاتنا

خبط في سيارة أخرى.. كواليس تعلق ميكروباص أعلى دائري الهرم| صور

التعليم تحسم الجدل حول دخول طلاب الثانوية العامة اللجان بالكتاب المدرسي

رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة: مفيش تاجر محتكر سلعة بسبب زيادة المعروض

بيع السلع المهملة بالجمارك.. الحكومة تحسم الجدل

حزب الله: استهداف قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في راميم

حقيقة العرض الاستثماري لرأس جميلة بشرم الشيخ.. متحدث مجلس الوزراء يحسم الجدل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنها في الثلاثينات.. إلهام شاهين بإطلالة مثيرة بـ لوس أنجلوس

لإعادة الانضباط للفريق.. هل طالب كولر بإعادة سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.. وبماذا رد؟

يشبه المايوه.. شاهد التصميم الأصلي لفستان يسرا بمهرجان بيروت

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

فيديو

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

انفعال أحمد عبدالعزيز وظهور شبيه الزعيم.. أبرز مواقف عزاء شيرين سيف النصر

مدن تغرق ونزوح أهالي قرى بأكملها.. مشاهد مرعبة من فيضانات روسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ