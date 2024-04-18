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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية الأردن يوجه رسائل قاسية إلى إيران |ماذا فيها؟

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد وزير الخارجية الأردني الدكتور أيمن الصفدي لنظيره الإيراني أمير عبد اللهيان أن بلاده ستتصدى لأي خرق لأجوائه وتهديد لأمن وسلامة مواطنيه.

وطالب الصفدي من نظيره الإيراني ضرورة وقف الإساءات لمواقف الأردن ورموزه في الإعلام الرسمي الإيراني، وأن لا أحد يستطيع أن يزايد على الأردن ومواقفه التاريخية الثابتة في دعم الحق الفلسطيني.

ودعا الصفدي إلى ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، بدءاً بوقف العدوان على غزة.

وقال الصفدي لنظيره الإيراني أن الأردن يريد علاقات طبية مع إيران، لكن الوصل لهذا العلاقات الطيبة يتطلب إزالة أسباب التوتر ووقف التدخل في شؤون الأردن.

ومن جانبه؛ أكد وزير الخارجية الإيراني احترام إيران للأردن ودوره ومواقفه، مشددا علي أن الإساءات في بعض وسائل الإعلام الإيرانية لا تمثل الموقف الرسمي الذي يثمن علاقاته مع الأردن.

وقال إن بلاده ردت على استهداف قنصليتها في دمشق، وأنها لن تصعد أكثر.

وأكد وزير الخارجية الإيراني حرصه على إدامة التواصل من أجل بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية. 

 

وكان نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي التقي ، اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، على هامش أعمال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

 

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