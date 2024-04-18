قبل مواجهة مازيمبي.. تصريحات نارية لـ بيرسي تاو

نشر الإعلامي أمير هشام تصريحات لاعب الأهلي بيرسي تاو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وجاءت تصريحات بيرسي تاو كالآتي:
◾مواجهة مازيمبي ستكون في غاية الصعوبة ونتطلع لتقديم مباراة قوية لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مباراة العودة.
◾الأهلي يسير بشكل جيد في البطولة هذا الموسم وحققنا نتائج إيجابية في المباريات التي تقام خارج ملعبنا.
◾جاهزين لخوض المباراة وبذل أقصي ما لدينا وأي لاعب يقع اختيار الجهاز الفني عليه للمشاركة سوف يقدم أفضل ما لديه.
◾سبق وواجهت مازيمبي على نفس الملعب ومعتاد على هذه الأجواء والفريق يمتلك الخبرات لمواجهة مثل هذه الأجواء.