قبل مواجهة مازيمبي.. تصريحات نارية لـ بيرسي تاو

نشر الإعلامي أمير هشام تصريحات لاعب الأهلي بيرسي تاو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وجاءت تصريحات بيرسي تاو كالآتي:

◾مواجهة مازيمبي ستكون في غاية الصعوبة ونتطلع لتقديم مباراة قوية لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مباراة العودة.

◾الأهلي يسير بشكل جيد في البطولة هذا الموسم وحققنا نتائج إيجابية في المباريات التي تقام خارج ملعبنا.

◾جاهزين لخوض المباراة وبذل أقصي ما لدينا وأي لاعب يقع اختيار الجهاز الفني عليه للمشاركة سوف يقدم أفضل ما لديه.

◾سبق وواجهت مازيمبي على نفس الملعب ومعتاد على هذه الأجواء والفريق يمتلك الخبرات لمواجهة مثل هذه الأجواء.