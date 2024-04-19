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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التخييم في " رأس محمد " سياحة عشاق الطبيعة والبساطة

محمية راس محمد
محمية راس محمد

يجذب التخييم في محمية رأس محمد عشاق الطبيعة والبساطة وسط مناظر خلابة يعيش السياح سياحة بيئية فريدة في رأس محمد يستمتعون بمشاهدة شروق الشمس وغروبها والغطس لمشاهدة الشعاب المرجانية النادرة .

يقضي السياح وعشاق التخييم أيام بعد الحصول علي تصريح من إدارة محمية راس محمد والسلطات المختصة بعد التحقق من شخصية طالب التخييم ليقيم في منطقة التخييم التي يوجد بها خيام للمبيت باسعار  رمزيه .

يقول احمد صابر من عشاق التخييم ان التخييم في المحميات الطبيعية إن الاستمتاع بالطبيعة في رأس محمد وسط الطبيعة الخلابة مشيرا إلي إن عشاق التخييم يعيشون ببساطة ويمارسون هوايتهم في مراقبة النجوم والظواهر الفلكية بعيدا عن الضوضاء وصخب المدن المكدسة بالمباني والزحام واوضح صابر او التخييم هو سياحة الفقراء .

وأضاف جميع نويجع صاحب مخيم بيئي في راس محمد  افضل ايام التخييم في الشتاء والربيع حيث يكون الطقس مناسب للاستماع بالبحر والشمس وتخلو المحمية من الزواحف مشيرا إلي إن اماكن التخييم يوجد اماكن شواء لحوم  وحمامات بيئية بفحم الكوك وطلب من رواد التخييم في المحمية المحافظة علي تلك الطبيعة الفريدة  وان يتبعوا قواعد المحمية بالا ياخذوا شئ ولا يتركوا خلفهم شئ .

تقع محمية راس محمد   عند التقاء خليجي السويس و العقبة، وتمثل الحافة الشرقية لمحمية رأس محمد حائطاً صخرياً مع مياه الخليج الذي توجد به الشعاب المرجانية، بالإضافة لقناة المانجروف التي تفصل بين شبه جزيرة رأس محمد وجزيرة البعيرة بطول حوالي 250 م وتتميز منطقة رأس محمد بالشواطئ المرجانية الموجودة في أعماق المحيط المائى لرأس محمد والأسماك الملونة والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض والأحياء المائية النادرة، وتحيط الشعاب المرجانية برأس محمد من كافه جوانبها البحرية .

 تشكل محمية راس محمد  تكوينا فريدا حيث أن هذا التكوين له الأثر الكبير في تشكيل الحياة الطبيعية بالمنطقة .

 صنعت  الانهيارات الأرضية والزلازل الكهوف المائية أسفل الجزيرة كما أن المحمية موطن للعديد من الطيور والحيوانات الهامة مثل: الوعل النوبى بالمناطق الجبلية وأنواع الثدييات الصغيرة والزواحف والحشرات والتي لا تظهر إلا بالليل، كما أن المحمية موطن للعديد من الطيور الهامة مثل البلشونات والنوارس. وتعتبر مساحتها 480 كم. وتمتاز بطقس شديد الحرارة صيفا ومعتدل شتاء وهي الحديقة الوطنية للاحياء المختلفة وثاني افضل محمية بحرية علي مستوي العالم . 

التخييم براس محمد

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جنوب سيناء شرم الشيخ التخييم راس محمد الطبيعة

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