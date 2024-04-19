نجم الزمالك السابق: الأبيض كان بإمكانه إضافة أهداف في شباك الأهلي

أشاد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، بلاعبي خط وسط الفريق الأبيض أمام الأهلي، مشددا على أن كل لاعب نفذ تعليمات المدير الفني البرتغالي بشكل جيد.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "الزمالك كان يستطيع تسجيل أكثر من هدف في الوقت الضائع من المباراة أمام الأهلي، وطريقة اللعب كانت جيدة من البرتغالي جوزيه جوميز".

وأضاف: "أتمنى من لاعبي الزمالك أن يستثمروا الفوز على الأهلي في الكونفدرالية أمام دريمز الغاني وأن يفوزوا أيضا بمباريات الدوري من أجل العودة".