عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية الأسبق يكشف عن نقاط مهمة لحل القضية الفلسطينية

صدى البلد

أكد السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، أن الحرب الإسرائيلية على غزة ليس لها سقف، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد السيطرة الأمنية على قطاع غزة.

 

وقال نبيل فهمي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن هناك نقاط هامة لحل القضية الفلسطينية، وهي الوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وعودة النازحين للقطاع، وإعادة إعمار غزة، والتأكيد على المبادرة العربية ببيروت عام 2002 والانسحاب من الأراضي المحتلة، وإجراء الانتخابات في فلسطين، والقبول بفلسطين بالأمم المتحدة.

 

وتابع  وزير الخارجية الأسبق، أن الحرب الإسرائيلية على غزة غيرت الرؤى والمواقف بشأن التعاون مع الدول، لافتا إلى أن أوروبا عانت كثيرا جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

 

وأشار نبيل فهمي إلى أن مصر دولة مهمة في المنطقة والشرق الأوسط خاصة في ظل الصراعات التي تشهدها المنطقة حاليا والتي تؤجج الأوضاع سياسيا وأمنيا.

 

السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الحرب الإسرائيلية غزة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحد أدنى 180 ألف جنيه| بشرى سارة للموظفين.. ماذا ينتظرهم بعد زيادة مرتب مارس؟

توابع الهزيمة أمام الزمالك.. كولر يطلب رحيل مهاجم الأهلي

1865 جنيهاً.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم| هتشتري ولا هتبيع؟

5 أيام راحة.. شم النسيم وعيد العمال إجازة واحدة في مصر

عند أخوه آثار في نزلة السمان .. بكري يوجه نداء لوزارة الداخلية

رد فعل ناري من ممدوح عباس على تصريحات أحمد سليمان بشأن الزمالك

أسرة ضحية الأسانسير تتلقى عزاءه بشبرا الخيمة.. صور

قصف جبهة ..الجارحي للجنايني: الأهلي حصد 16 بطولة حتى الآن من الزمالك

ترشيحاتنا

3 ليال .. تحويلات مرورية بشارع التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة

للمرة الثالثة.. مسجد "شربورغ" في فرنسا يتعرض لهجوم ومرصد الأزهر يعلق

هدف قاتل يحقق رقما تاريخيا جديدا في سجل باير ليفركوزن

الجامعة العربية لـ مجلس الأمن: تأجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية استهانة بحقوق شعبها

ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل وسط توقعات سلبية

أسهل طرق لسداد مخالفات المرور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الدجاج سويت اند ساور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 19 أبريل 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

طريقة عمل البطاطس المقرمشة

منها جودر والعتاولة.. مسلسلات حجزت مكانها في رمضان 2025

فيديو

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

انفعال أحمد عبدالعزيز وظهور شبيه الزعيم.. أبرز مواقف عزاء شيرين سيف النصر

مدن تغرق ونزوح أهالي قرى بأكملها.. مشاهد مرعبة من فيضانات روسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ