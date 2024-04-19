وزير الخارجية الأسبق يكشف عن نقاط مهمة لحل القضية الفلسطينية

أكد السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، أن الحرب الإسرائيلية على غزة ليس لها سقف، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد السيطرة الأمنية على قطاع غزة.

وقال نبيل فهمي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن هناك نقاط هامة لحل القضية الفلسطينية، وهي الوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وعودة النازحين للقطاع، وإعادة إعمار غزة، والتأكيد على المبادرة العربية ببيروت عام 2002 والانسحاب من الأراضي المحتلة، وإجراء الانتخابات في فلسطين، والقبول بفلسطين بالأمم المتحدة.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن الحرب الإسرائيلية على غزة غيرت الرؤى والمواقف بشأن التعاون مع الدول، لافتا إلى أن أوروبا عانت كثيرا جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار نبيل فهمي إلى أن مصر دولة مهمة في المنطقة والشرق الأوسط خاصة في ظل الصراعات التي تشهدها المنطقة حاليا والتي تؤجج الأوضاع سياسيا وأمنيا.