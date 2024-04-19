والد شاب يعاني من ضمور عضلات يناشد وزير الصحة علاج نجله

طالب الحاج عبد التواب محمد عبد اللطيف، العامل في شركة مصر حلوان للغزل والنسيج، وزارة الصحة بضرورة إجراء جراحة في أوتار القدم لنجله محمد البالغ من العمر 23 عاما، والذي يعاني من ضمور بالعضلات.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، محمد ابني نعمة من ربنا وتاج على رأسي وأشعر بالسعادة حينما أحمله على كتفي من أجل خضوعه لجلسات علاج طبيعي بالمستشفيات وأسجد لله شكرا على نعمه لأن رضاه من رضا ربنا".

تابع، محمد خضع لجلسات علاج في مستشفى أبو الريش، لافتا إلى أن حالته المادية الصعبة دفعته إلى الحصول على قروض لمجابهة متاعب الحياة وتوفير الدواء لنجله وتجهيز 3 من بناتي للزواج.