سوزان نجم الدين تكشف شرطها للزواج .. وتوضح:"قوية عشان عايشين فى غابة"

تحدثت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن حياتها الشخصية لافته إلى أن زوجها توفى منذ 4 سنوات.

وقالت سوزان نجم الدين خلال حوارها مع برنامج “مساء دي ام سي” المذاع عبر قناة “دي ام سي” أنها ليست بعيدة عن فكره الزواج ولكن في الوقت الحالي هي سعيدة بحياتها وتشعر براحة ومتصالحة مع نفسها وحياتها بشكل عام.

شرط الزواج

وتابعت سوزان نجم الدين قائلة:" اذا وجد شخص مناسب يضيف إلى حياتي فلا مشكله في الزواج وانا ست قوية قادرة ادافع عن نفسى لأننا عايشين في غابة".

وعن أولادها قالت سوزان نجم الدين أن لديها 4 أولاد يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية ولم تراهم منذ 5 سنوات معقبة:" بيدرسوا في الجامعة حاليا كبروا وأنا اللي بقيت أصغر".