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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي والقنوات الناقلة

صدى البلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يطمح الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب في القاهرة.

 تنطلق المباراة غدا السبت في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وستقام في مدينة لوبومباشي على الملعب الخاص بنادي مازيمبي، المجهز بالنجيل الصناعي. 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي

ستكون المباراة منقولة عبر قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

 بالنسبة لمباراة الإياب، تُقام يوم الجمعة الموافق 26 أبريل على ستاد القاهرة، ويتطلع الأهلي إلى حضور جماهيري كبير لدعم الفريق في طريقه نحو التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي ومازيمبي الشرق الاوسط النادي الأهلي بي إن سبورتس دورى أبطال إفريقيا

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