قبل مواجهة مازيمبي.. الرباط الصليبي يهدد أحلام الأهلي في الصفقة المنتظرة

قبل 24 ساعة من مواجهة مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، تلقت إدارة النادي الأهلي وجهازه الفني صدمة قوية في ملف الصفقات الصيفية، حيث كانت تعمل لجنة التعاقدات على تعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل.

تأتي هذه الصدمة بعد الكشف عن إصابة محمد شكري، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، الذي كان يعتبر الأهلي من بين الأندية المهتمة بضمه.

وأعلن فريق سيراميكا كليوباترا في بيان رسمي عن إصابة شكري بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه ضد المصري البورسعيدي في بطولة الدوري الممتاز.

وتبخرت أحلام الأهلي في ضم محمد شكري كصفقة صيفية للموسم الجديد، بعد أسابيع من اتفاق إدارة التعاقدات على عودته لتعزيز الجبهة اليسرى للفريق.

كان الأهلي قد أخطر إدارة سيراميكا بنية ضم شكري مقابل مبلغ مالي، لكن تحول الوضع بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

هذا التطور يؤثر بشكل كبير على خريطة صفقات الأهلي المقبلة ويجبر الجهاز الفني على إعادة النظر في الخطط المستقبلية لتعزيز صفوف الفريق قبل بداية الموسم المقبل.