كولر قبل مواجهة مازيمبي: أثق في كل لاعبي الأهلي

نشر الإعلامي أحمد شوبير جزءا من تصريحات مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتب شوبير جزءا من تصريحات كولر: "النادي الأهلي هو الأهلي، أي لاعب يمثل الأهلي يكون على قدر هذه الثقة، أثق في كل اللاعبين الموجودين، سواء من سليعب غدًا أو من لعب العام الماضي أو من سيأتي في المستقبل".





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يطمح الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب في القاهرة.

تنطلق المباراة غدا السبت في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وستقام في مدينة لوبومباشي على الملعبالخاص بنادي مازيمبي، المجهز بالنجيل الصناعي.





القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي

ستكون المباراة منقولة عبر قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

بالنسبة لمباراة الإياب، تُقام يوم الجمعة الموافق 26 أبريل على ستاد القاهرة، ويتطلع الأهلي إلى حضور جماهيريكبير لدعم الفريق في طريقه نحو التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.