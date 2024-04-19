رئيس جامعة الأزهر يهنئ صالح الشيخ بتجديد الثقة رئيسًا للمركزي للتنظيم والإدارة

قدم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتجديد الثقة وصدور قرار فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتجديد تعيينه رئيسًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بجهود الدكتور صالح الشيخ في السير قدمًا نحو مواصلة جهود الإصلاح الإداري؛ تنفيذًا لأهداف مصر للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م، مؤكدًا على أن منظومة العمل داخل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة شهدت تطورًا كبيرًا في ظل تولي الدكتور صالح الشيخ رئاسة الجهاز تمثل في التعاون الدائم والمستمر ومراعاة المصلحة العامة، داعيًا المولى -عز وجل أن يوفقه خلال المرحلة المقبلة إلى كل ما فيه الخير للوطن والمواطن.