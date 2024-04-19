غدا.. مؤتمر لـ جوزيه جوميز للحديث عن مباراة الزمالك ودريمز

يعقد البرتغالي جوزيه جوميزالمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفياً في الرابعة والنصف مساء غداً السبت باستاد القاهرة الدولي للحديث عن مباراة دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأبيض تدريبه الختامي في الخامسة مساء الغد باستاد القاهرة الدولي، وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران.

ويُعقد في الخامسة والنصف مساء غداً السبت المؤتمر الصحفي لعبد الكريم زيتو المدير الفني لفريق دريمز الغاني، على أن يخوض الفريق تدريبه الختامي في السادسة مساءً باستاد القاهرة، وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في السادسة مساء بعد غد الأحد باستاد القاهرة الدولي.