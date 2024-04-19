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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة صلاح السعدني.. نجوم الفن في وداع عمدة الدراما المصرية لمثواه الأخير

جثمان صلاح السعدني
جثمان صلاح السعدني

حرص عدد كبير من نجوم الفن علي حضور جنازة الفنان صلاح السعدني، وكان من أوئل الحضور كل من:

أحمد حلمي ومني زكي وأحمد السقا وأحمد رزق ومجدي كامل والمخرج خالد جلال وأشرف زكي ومدحت تيخا وهنادي مهنا.

 

نعي نقابة المهن التمثيلية 

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل فى بيان رسمي جاء فيه: تنعى نقابه المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر الفنان العظيم الأستاذ صلاح السعدنى وإنا لله وانا اليه راجعون خالص العزاء إلى الفنان أحمد السعدنى والأسرة الكريمة.
 

نعي الشركة المتحدة

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنان الراحل صلاح السعدني والذى وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز الـ80 عاما.

وكتبت الشركة المتحدة على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، الفنان الكبير صلاح السعدني .


وتقدمت المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الإعلامية، وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء للشعب المصري، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، فقد فقدت مصر اليوم قامة فنية وثقافية كبيرة.

صلاح السعدنى أحمد حلمى وأحمد السقا

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