مصرع شابين غرقا في مياه النيل ببني سويف

لقى شابين مصرعهما غرقًا بمحافظة بني سويف، اثناء قيامهما بالإستحمام في مياه النيل، أمام قرية أبو صالح التابعة لمركز ناصر، وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لإنتشال جثتي الشابين.



تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بغرق شابين اثناء قيامهما بالإستحمام في مياه النيل، أمام قرية أبو صالح التابعة لدائرة مركز شرطة ناصر، ووجه مدير الأمن بسرعة إنتقال قوات الإنقاذ النهري لموقع البلاغ.

وبالإنتقال والفحص تبين من أقوال الأهلية وشهود الواقعة، وفاة الشابين يقيمان بقرية تابعة لمركز ناصر، وذلك اثناء إستحمامهما بمياه النيل أمام قرية أبو صالح بدائرة المركز.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها لإنتشال جثتي الشابين ونقلهما بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى لإتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، لإستصدرا تصاريح الدفنن وتسليم الجثتين لذويهما لدفنهما.