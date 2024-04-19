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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برعاية السياحة والآثار.. انطلاق النسخة 12 من بطولة الجونة الدولية للإسكواش

اسكواش - صورة أرشيفية
اسكواش - صورة أرشيفية

قامت الهيئة برعاية النسخة ال 12 من بطولة الجونة الدولية للإسكواش والتي انطلقت، اليوم، بمدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر وتستمر فعالياتها حتى 26 أبريل الجاري بمشاركة أكثر من 96 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم من ضمنهم ال 16 الأوائل المصنفين على العالم.

وقال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أهمية رعاية الهيئة لفاعليات مثل هذه البطولات لما لها من أهمية في الترويج والدعاية للمقصد السياحي المصري بصفه عامة ولمنتج السياحة الرياضية بصفة خاصة مما يعكس مدى قدرة مصر على تنظيم البطولات الرياضية واستضافة كبار اللاعبين المحترفين على أرضها من مختلف الرياضات وهو ما يسهم في دعم الصورة الذهنية عن مصر بمختلف دول العالم لاسيما وأن بطولات الاسكواش تشهد مشاركة العديد من اللاعبين المحترفين من مختلف دول العالم فضلاً عما تتمتع به من نسب متابعة كبيرة من مختلف الجنسيات.

وأوضحت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن الهيئة حرصت على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لفاعليات هذه البطولة منذ نسختها الأولى بما يسهم في خروجها بالشكل اللائق بمصر ومكانتها السياحية وبما يسهم في الترويج والدعاية لمحافظة البحر الأحمر وما بها من مقومات وأنشطة سياحية مختلفة ومتنوعة.

وستقوم الهيئة بتقديم الهدايا التذكارية والمواد الدعائية للاعبين المشاركين في فاعليات البطولة، كما ستشارك الهيئة بإقامة مكتب استعلامات سياحي بمقر البطولة مزود بشاشة لعرض الأفلام الترويجية عن الوجهات السياحية الموجودة بالمقصد السياحي المصري، والمنتجات السياحية التي يتمتع بها بميزة تنافسية والتي تُركز الوزارة على الترويج لها في ضوء استراتيجيتها لتنمية السياحة في مصر، بالإضافة إلى قيام موظفي الهيئة الموجودين بمكتب الاستعلامات بالبطولة بتقديم المعلومات السياحية اللازمة للجمهور واللاعبين المشاركين، وتزويدهم بالمواد الدعائية والترويجية عن المقصد السياحي المصري والأماكن السياحية والأثرية التي يذخر بها لا سيما تلك الموجودة بالغردقة والبحر الأحمر .

السياحة السياحة والاثار بطولة الجونة الدولية للإسكواش الجونة الجونة الدولية للاسكواش

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