طلب مهم من زين الدين زيدان لـ بايرن ميونخ | هيدرّب الفريق؟

يبدو أن المدرب الفرنسي الشهير زين الدين زيدان، الذي قاد ريال مدريد إلى العديد من البطولات الكبرى، على وشك العودة إلى عالم التدريب مرة أخرى.

منذ رحيله عن ريال مدريد في مايو 2021، ظل زيدان بعيدًا عن الساحة التدريبية، على الرغم من الشائعات التي ربطته بعدة أندية كبيرة مثل مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بايرن ميونخ يسعى لاستقطاب خبرة زيدان لتولي المسؤولية التدريبية خلفًا للمدرب الحالي توماس توخيل. بايرن ميونخ أعلن سابقًا أن توخيل لن يستمر في قيادة الفريق بنهاية الموسم الحالي، مما دفع النادي للنظر في بدائل قوية مثل زيدان.

على الرغم من أن الاتفاق النهائي مع زيدان لم يتم التوقيع عليه بعد، إلا أن التقارير تشير إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق عملي، ويبدو أن زيدان قد طلب من إدارة بايرن ميونخ تعزيز بعض الجوانب في فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

زيدان قاد ريال مدريد إلى فوزين بلقب الدوري الإسباني وثلاث مرات بلقب دوري أبطال أوروبا، مما يجعله خيارًا مثيرًا للاهتمام لأي نادٍ يسعى لتحقيق النجاحات الكبيرة.