عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلب مهم من زين الدين زيدان لـ بايرن ميونخ | هيدرّب الفريق؟

صدى البلد

يبدو أن المدرب الفرنسي الشهير زين الدين زيدان، الذي قاد ريال مدريد إلى العديد من البطولات الكبرى، على وشك العودة إلى عالم التدريب مرة أخرى.

منذ رحيله عن ريال مدريد في مايو 2021، ظل زيدان بعيدًا عن الساحة التدريبية، على الرغم من الشائعات التي ربطته بعدة أندية كبيرة مثل مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بايرن ميونخ يسعى لاستقطاب خبرة زيدان لتولي المسؤولية التدريبية خلفًا للمدرب الحالي توماس توخيل. بايرن ميونخ أعلن سابقًا أن توخيل لن يستمر في قيادة الفريق بنهاية الموسم الحالي، مما دفع النادي للنظر في بدائل قوية مثل زيدان.

على الرغم من أن الاتفاق النهائي مع زيدان لم يتم التوقيع عليه بعد، إلا أن التقارير تشير إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق عملي، ويبدو أن زيدان قد طلب من إدارة بايرن ميونخ تعزيز بعض الجوانب في فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

زيدان قاد ريال مدريد إلى فوزين بلقب الدوري الإسباني وثلاث مرات بلقب دوري أبطال أوروبا، مما يجعله خيارًا مثيرًا للاهتمام لأي نادٍ يسعى لتحقيق النجاحات الكبيرة.

إدارة بايرن ميونخ الانتقالات الصيفية بايرن ميونخ باريس سان جيرمان صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية زين الدين زيدان أنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

ودَع الـ2800 جنيه| أسعار الذهب تخالف التوقعات ومفاجأة في عيار 21 الآن

30 صورة من جنازة صلاح السعدني في مسجد الشرطة .. شاهد

وداعا العمدة سليمان غانم.. وفاة الفنان صلاح السعدني

الخير قادم في مايو| الحكومة تكشف: استثمارات أجنبية جديدة على الأبواب.. تفاصيل

موعد جنازة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني

مصر توجه اللوم لبعض الدول في التسبب بالأزمة الاقتصادية.. تعرف عليها

مطالبات بوقف ظهورها| هجوم عنيف على ياسمين عز بعد سخريتها من فوز الزمالك على الأهلي

ترشيحاتنا

طلب الرزق والكسب عبادة.. خطيب المسجد الحرام: ليست منحصرة في أركان الإسلام

جثمان صلاح السعدني يواري الثرى بمقابر الأسرة في طريق الواحات

عبقرية الفراعنة.. اكتشاف مذهل في الأهرامات يثبت معرفتهم بسرعة الضوء

عالم أزهري: المغالاة في تقدير هامش الربح إضرار بالناس

دوري أبطال إفريقيا| سفير مصر بالكونغو يحضر مران الأهلي استعدادًا لمباراة مازيمبي

أهالي الرهائن الإسرائيليين يغلقون طريقا سريعا في تل أبيب بسبب تعثر المفاوضات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في فصل الربيع.. نصائح ضرورية للحصول على بشرة صحية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبنة؟

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

طريقة عمل مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة بأسهل الخطوات

فيديو

سبب وفاته واللحظات الأخيرة في حياته.. وداعا صلاح السعدني

مش هقدر أمضي مكانك.. سيدة تستغل جثمان عمها المتوفى للحصول على قرض

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ