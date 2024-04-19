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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خطيبة نجم الأهلي تبرز رشاقتها وجمالها في الجيم

سلمى صقر
سلمى صقر

تملك سلمى صقر، خطيبة نجم الأهلي مروان عطية، ذوقا خاصا يجذبها لكل ما هو ناعم وراقٍ؛ لتضيف بجمال قوامها رونقا خاصا للأزياء المحتشمة التي تطل بها أينما ظهرت.

وبدت سلمى صقر بإطلالة رياضية ناعمة جذابة، حيث ارتدت توب فضفاض، مع طرحة سوداء تنسدل منها بعض خصلات الشعر بشكل ناعم، ولم تتكلف بالمكياج كالعادة لتترك ملامحها الساحرة تخطف القلوب دون استئذان مع لون البنيك في الشفاه.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي

تقام مباراة الأهلي ومازيمبي، غدًا السبت، في تمام الثالثة بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة 26 أبريل 2024 على ستاد القاهرة.

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IMG_٢٠٢٤٠٤١٩_٠٥١٠٢٥

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