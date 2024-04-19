حسين فهمى ناعيًا صلاح السعدني: الأخ والصديق والحبيب

نعى الفنان حسين فهمى ؛ النجم الكبير صلاح السعدني، الذي وافتة المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 81 عامًا.

ونشر فهمي صورة الراحل، عبر حسابه على "انستجرام"، وكتب: "اتقدم ببالغ الحزن والموساة في وفاة الاخ الحبيب والصديق العزيز الفنان صلاح السعدني وادعو الله عز وجل ان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله ويلهمنا جميعآ الصبر والسلوان"

يذكر أن صلاح السعدني من مواليد 23 أكتوبر 1943 وحصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضًا شقيق الكاتب الساخر "محمود السعدني".

وتعد أول أعماله مسلسل (الرحيل) عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل (الضحية)، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر.

وشارك في عدة أفلام منها "الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء". تميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها "أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة"