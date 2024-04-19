فيفي عبده : أصاحب الرجالة والستات لأ .. وردّ صادم من ياسمين عز

استضافت الإعلامية ياسمين عز، الفنانة فيفي عبده، عبر برنامج «كلام الناس»، والذي يعرض على قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، لتكشف المزيد عن حياتها الخاصة.

وخلال اللقاء كشفت فيفي عبده، تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية، قائلة :"أنا أصاحب الرجالة ومصاحبش الستات"، لترد الإعلامية وياسمين عز، قائلة :"طبعاً علشان بيغيروا منك".

روجت الفنانة فيفي عبده لحلقتها مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج “كلام الناس”.

ونشرت فيفي عبده فيديو ترويجي للحلقة من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقة: “استنوني انهاردة يوم الجمعة إنشاء الله ببرنامج كلام الناس مع الإعلامية الجميلة ياسمين عز على قناة إم بي سي مصر الساعة ٦ مساء بحبكم”.