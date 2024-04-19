فيفي عبده: هعمل برنامج عن الحموات قريبا

استضافت الإعلامية ياسمين عز، الفنانة فيفي عبده، عبر برنامج «كلام الناس»، والذي يعرض على قناة إم بي سي مصر، اليوم الجمعة، لتكشف المزيد عن حياتها الخاصة.

وخلال اللقاء كشفت فيفي عبده، عن نيتها تقديم برنامج مخصص للحموات، ولم تذكر موعد عرضه، قائلة :" شغالة على برنامج هيبقي مفاجأة عن الحموات".



وخلال اللقاء قالت فيفي عبده، إن

روجت الفنانة فيفي عبده لحلقتها مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج “كلام الناس” والذى من المقرر أن تعرض اليوم في تمام الساعة السادسة مساءا.

ونشرت فيفي عبده فيديو ترويجي الحلقة من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقة: “استنوني انهاردة يوم الجمعة إنشاء الله ببرنامج كلام الناس مع الإعلامية الجميلة ياسمين عز على قناة إم بي سي مصر الساعة ٦ مساءا بحبكم”.

