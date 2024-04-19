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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيفي عبده: هعمل برنامج عن الحموات قريبا

فيفي عبده
فيفي عبده

استضافت الإعلامية ياسمين عز، الفنانة فيفي عبده، عبر برنامج «كلام الناس»، والذي يعرض على قناة إم بي سي مصر، اليوم الجمعة، لتكشف المزيد عن حياتها الخاصة.

وخلال اللقاء كشفت فيفي عبده، عن نيتها تقديم برنامج مخصص للحموات، ولم تذكر موعد عرضه، قائلة :" شغالة على برنامج هيبقي مفاجأة عن الحموات".

وخلال اللقاء قالت فيفي عبده، إن 

روجت الفنانة فيفي عبده لحلقتها مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج “كلام الناس” والذى من المقرر أن تعرض اليوم في تمام الساعة السادسة مساءا.

ونشرت فيفي عبده فيديو ترويجي الحلقة من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقة: “استنوني انهاردة يوم الجمعة إنشاء الله ببرنامج كلام الناس مع الإعلامية الجميلة ياسمين عز على قناة إم بي سي مصر الساعة ٦ مساءا بحبكم”.
 

فيفي عبدة الاعلامية ياسمين عز “كلام الناس” الفنا برنامج كلام الناس

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