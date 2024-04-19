سيلفي الأسانسير.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها صورة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

بدت ميرنا نور الدين بإطلالة صيفية جريئة، من الأسانسير، حيث إرتدت توب كت جرئ، مما أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق.

وتتميز ميرنا، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار وتكشف عن أنوثتها.

يذكر أن آخر أعمال ميرنا نور الدين مسلسل الحشاشين والذي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.