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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل فطيرة باللحم بمذاق لا يقاوم

فطيرة باللحم
فطيرة باللحم

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، طريقة عمل فطيرة باللحم بمذاق لا يقاوم.

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مقادير  فطيرة باللحم
العجينة:
1 كوب حليب دافئ
2 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
1 حبة كبيرة بيض
1 حبة كبيرة بياض البيض
1 ملعقة صغيرة ملح
3 1/2 كوب دقيق
4 ملعقة كبيرة زبدة لينة


الحشو :
ربع  كوب زيت ذرة
1 حبة كبيرة بصل، مفروم
2 قرن فلفل اخضر مفروم
300 جرام لحم مفروم
3 فص ثوم مهروس
1 ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود
1 ملعق صغيرة بهار مشكل
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة شطة
نصف ملعقة صغيرة كركم
1 حبة متوسطة طماطم مفروم
2 ملعقة كبيرة دبس رمان
للتلميع:
1 حبة كبيرة صفار البيض
1 ملعقة صغيرة حليب
للتزيين: بقدونس مفروم، سمسم

طريقة تحضير فطيرة اللحم 

.1العجنية: في وعاء الخلاط ضعي الحليب، السكر، الخميرة، قلبي المكونات مع بعضها واتركيها بضع دقائق لتختمر.
.2اضيفي البيضة، بياض البيض، الملح والدقيق واعجني على سرعة بطيئة لبضع دقائق لتصبح العجينة ناعما جدا، يجب ان تكون العجينة لينة. لا تكثري من إضافة الدقيق.
.3اضيفي الزبدة واعجني لتختفي.
.4غلفي العجينة واتركيها في مكان دافئ ليتضاعف حجمها.
.5اقطعيها الى نصفين. اعملي كل نصف كرة، غلفيها واتركيها ترتاح
.6الحشو: في مقلاة واسعة سخني الزيت، اضيفي البصل والفلفل وقلبي ليذبل قليلا. اضيفي اللحم وقلبي ليتغير لونه، اضيفي الثوم، الملح، الفلفل، البهار، البابريكا، الشطة، الكركم ،قلبي ليختلط. اضيفي الطماطم ودبس الرمان، وقلبي ليذبل الطماطم. اتركيه يبرد.
.7احضري صينية مستديرة مقاس ١١ بوصة، امسحيها بالزبدة.
.8باستعمال النشابة افردي كرة العجينة لتصبح دائرة مقاس ١٢ بوصة. كرري ذلك.
.9ضعي دائرة من العجينة في الصينية، وزعي الحشو، افرديه ليغطي العجينة تماما، ضعي الدائرة الثانية من العجينة ولفي الأطراف الى تحت الدائرة الأولى ليتم اغلاق جوانب الفطيرة جيدا.
.10اضغطي على العجينة بأطراف أصابعك لتقسيمها الى حوالي ١٢ مثلث. أتركيها ترتاح
.11باستعمال فرشاة امسحي سطح الفطيرة بخليط التلميع، انثري البقدونس والسمسم فوق الفطيرة.
.12ضعيها في فرن درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٥ دقيقة لتصبح ذهبية اللون.
 

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