أقوى أدوية علاج التهاب المفاصل الروماتويدي.. تفاصيل

تساعد علاجات التهاب المفاصل الروماتويدي في تقليل الالتهاب في المفاصل وتخفيف الألم ومنع تلف المفاصل أو إبطائه وتقليل الإعاقة وتمكينك من ممارسة النشاط قدر الإمكان.

على الرغم من عدم وجود علاج لالتهاب المفاصل الروماتويدي، إلا أن العلاج المبكر والدعم بما في ذلك الأدوية وتغييرات نمط الحياة والعلاجات الداعمة والجراحة و يقلل من خطر تلف المفاصل ويحد من تأثير الحالة.

ووفقا لما جاء فى موقع “ NHS” هناك أدوية متاحة للمساعدة في منع تفاقم التهاب المفاصل الروماتويدي وتقليل خطر حدوث المزيد من المشاكل.

غالبًا ما يتم تقسيمها إلى نوعين رئيسيين: الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض (DMARDs) والعلاجات البيولوجية.

الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض (DMARDs)



إذا تم تشخيص إصابتك بالتهاب المفاصل الروماتويدي، فعادةً ما يُعرض عليك مجموعة من أقراص DMARD كجزء من علاجك الأولي.

تعمل هذه الأدوية على تخفيف أعراض الحالة وإبطاء تطورها.

تعمل الأدوية المعدلة للمرض (DMARDs) عن طريق منع تأثيرات المواد الكيميائية التي يتم إطلاقها عندما يهاجم جهازك المناعي مفاصلك، والتي يمكن أن تسبب المزيد من الضرر للعظام والأوتار والأربطة والغضاريف القريبة، أبرزها : الميثوتريكسيت وليفلونوميد وهيدروكسي كلوروكين وسلفاسالازين.



العلاجات البيولوجية



تُعد العلاجات البيولوجية، مثل أداليموماب وإيتانيرسيبت وإينفليكسيماب، شكلًا أحدث من علاج التهاب المفاصل الروماتويدي ويتم تناولها عادةً مع الميثوتريكسيت أو دواء آخر مضاد للروماتيزم، وعادةً ما يتم استخدامها فقط إذا لم تكن الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض فعالة من تلقاء نفسها.

يتم إعطاء الأدوية البيولوجية عن طريق الحقن. إنها تعمل عن طريق منع مواد كيميائية معينة في الدم من تنشيط جهاز المناعة لديك لمهاجمة مفاصلك.



مثبطات جاك



مثبطات JAK هي نوع جديد من الأدوية المتوفرة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية للبالغين المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي المتوسط ​​إلى الشديد.

يتم تقديمها للأشخاص الذين لا يستطيعون تناول الأدوية المعدلة للمرض أو الأدوية البيولوجية، أو الذين جربوها لكنهم وجدوا أنها غير فعالة.

يستخدم هذا الدواء عادة مع الميثوتريكسيت ويمكن تناول مثبطات JAK من تلقاء نفسها من قبل البالغين الذين لا يستطيعون تناول الميثوتريكسيت.

المسكنات



بالإضافة إلى الأدوية المستخدمة للسيطرة على تطور التهاب المفاصل الروماتويدي، قد تحتاج أيضًا إلى تناول دواء مخصص لتخفيف الألم وفي بعض الحالات، قد يُنصح باستخدام مسكنات الألم، مثل الباراسيتامول أو مزيج من الباراسيتامول والكوديين ( الكودامول المشترك )، لتخفيف الألم المرتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

لا تعالج هذه الأدوية التهاب المفاصل، لكنها قد تكون مفيدة في تخفيف الألم لدى بعض الأشخاص.

العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية



بدلاً من مسكنات الألم مثل الباراسيتامول، قد يصف طبيبك دواءً مضادًا للالتهاب غير الستيرويدي (NSAID) .

قد يكون هذا أحد مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية التقليدية، مثل الأيبوبروفين أو النابروكسين أو الديكلوفيناك أو قد يصف لك طبيبك نوعًا يسمى مثبطات COX-2، مثل سيليكوكسيب أو إيتوريكوكسيب.

يمكن أن تساعد هذه الأدوية في تخفيف الألم مع تقليل الالتهاب في المفاصل أيضًا، على الرغم من أنها لن توقف التهاب المفاصل الروماتويدي من التفاقم بمرور الوقت.

منشطات



الستيرويدات هي أدوية قوية يمكن أن تساعد في تقليل الألم والتصلب والالتهاب، قرص على سبيل المثال، بريدنيزولون أو الحقن مباشرة في المفصل المؤلم وحقنة في العضلات (لمساعدة الكثير من المفاصل)

يتم استخدامها عادةً لتخفيف الألم على المدى القصير - على سبيل المثال، أثناء انتظار تفعيل أدوية DMARD أو أثناء النوبات.