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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2800 جنيه| ماذا حدث في أسعار الذهب وعيار 21 الساعات الماضية؟

الذهب
الذهب

يبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم، بعد تذبذب سعر الأوقية عالميا إذ سجلت 2,417.79 دولار ثم عاودت الهبوط أمس إلى 2,372.91 ثم ارتفعت مجددا اليوم إلى نحو 2,392.39 دولارا في بورصة نيويورك.

وعلى خطى حركة السوق العالمية صعدت الأسعار الساعات الماضية مع صعود الأوقية لأعلى سعر ثم هبطت مجددا ، ليسجل سعر الجرام من عيار 21 والذي يفضله الكثير عند الشراء والأكثر شيوعا في سوق الصاغة ، نحو 3245 جنيها للبيع ، فيما تراجع سعر الجرام من عيار 18 ليسجل نحو 2800 جنيه.

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سعر جرام الذهب 

وسجلت أسعار الذهب عيار 18، هبوطا ليصل اليوم عند 2798 جنيها، ويظل متراجعا بقوة عن أعلى سعر في موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

سعر الذهب اليوم عيار 21 

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 بمحلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

ويعتبر الجرام من عيار 21 في مصر متراجعا بفارق كبير أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا بدون مصنعية، على خلفية هبوط الدولار.

الذهب 

سعر الذهب الآن 

وهبط الجنيه الذهب/ والمهم لدى فئة كبيرة من الراغبين في حفظ أموالهم واستثمارها، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

سجل الجنيه الذهب تراجعا ليبدأ من نحو 26120 جنيها بعد 26400 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

ونقدم لكم آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية في هذا التقرير ، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت في مصر : 3731 جنيها للشراء و 3708 جنيهات للبيع .

سعر الذهب عيار 21 

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت : 3,265 جنيها للشراء و 3,245 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم السبت : 2,798 جنيهًا للشراء و 2,781  جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم السبت : 2,176 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت عيار 24 : 26,120 جنيها للشراء و 25960 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

محلات الصاغة يضيفون عند البيع للجمهور سعر مصنعية على الذهب، وخاصة لشراء المشغولات الذهبية للشبكة والهدايا من عياري 21 و18 ويكون مختلفا من تاجر لآخر.

سعر المصنعية كما ذكرنا يكون مختلفا ولكن في الغالب قد يبدأ من 80 جنيها بحد ادني لدى بعض التجار، وقد يصل حتى 200 جنيه تضاف على كل جرام،  وتختلف من تاجر وآخر حسب شكل ووزن المشتريات، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض محلات الصاغة، فيما تكون مصنعية الذهب المستعمل أقل بكثير.

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