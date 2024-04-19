مصير الذهب إيه؟ بنك عالمي شهير يتوقع مستقبل سعر المعدن الأصفر |فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول الارتفاع الجنوني الذي حدث في أسعار الذهب عالميا بسبب التوترات السياسية في العالم في الوقت الحالي، وترقب شديد وحذر من التجار بعد توقع بنك سيتي بنك وصول سعر الأوقية لـ٣٠٠٠ دولار والذي يعتبر قفزة جنونية في أسعار الذهب التي ستنعكس بشكل أو بآخر في القريب العاجل على أسعار الذهب على المستوى المحلي في كل دول العالم، بالاضافة الى تفاصيل علاقة إيران بما حدث في سعر الأوقية.

أسعار الذهب تشهد في الوقت الحالي ارتفاعًا ملحوظًا حيث توقع بنك سيتي بنك الأمريكي وصول سعر الأوقية الواحدة من الذهب إلى 3000 دولار في الفترة القادمة.



ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية والطلب المتزايد على الملاذ الآمن.

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا خلال الأسبوعين الماضيين، حيث وصلت إلى مستويات قياسية.



ساهمت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتحديدًا الاشتباكات بين إيران وإسرائيل، في زيادة الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

