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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس.. أخر مستجدات الساحة الإقليمية

نشرة التوك شو
نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:


انخفاض في أسعار الذهب اليوم الجمعة.. اعرف وصل كام
استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.
 

ارتفاع طفيف في سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم
استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.

بعد العواصف الترابية والرملية والذباب.. الأرصاد تزف خبرًا سارًا للمواطنين
قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة وتغيرات كبيرة في حالة الجو من يوم لآخر. 
 

مصر تعرب عن قلقها البالغ تجاه التصعيد الإيراني ـ الإسرائيلي المتبادل
جددت مصر إعرابها عن قلقها البالغ تجاه التصعيد الإيراني ـ الإسرائيلي المتبادل وتحذر من عواقب اتساع الصراع في المنطقة.

قلق وخوف من تعرض مصر للفيضانات كدول الخليج.. الأرصاد الجوية تعلق
كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم وحقيقة تعرض مصر لفيضانات وسيول.

بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران|التايمز البريطانية: ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 4%
قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن أسعار النفط العالمية قفزت بأكثر من 4 بالمئة بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران.
 

وكالة الطاقة الذرية: عدم وقوع أضرار بالمواقع النووية الإيرانية
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم وقوع أضرار بـ المواقع النووية الإيرانية.

لماذا لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن ضرب الأراضي الإيرانية؟

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الرد الإسرائيلي على إيران يؤكد أن هناك تنسيق مع الإدارة الأمريكية لتنفيذ هجوم محدود من أجل الخروج من المأزق الذي سببه الهجوم الإيراني والذي يعتبر ضعيف أيضًا على الأراضي الإسرائيلية، وأن ما حدث كان محاولة من إسرائيل لحفظ ماء وجهها.

مصر تجدد رفضها التام لأية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية| تفاصيل

جدد السفير سامح شكري، وزير الخارجية خلال لقائه وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا رفض مصر التام لأية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

 

تحذير من انتشار فيروس ربيعي بين الأطفال وكبار السن بشكل ملحوظ

تحدث ناجي الفريد ميشيل، استشاري الأمراض الباطنية، عن انتشار فيروس الهربس بين الأطفال وكبار السن. 

الذهب الدولار الأرصاد التصعيد الإيراني ـ الإسرائيلي صدى البلد توك شو

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