قلق وخوف من تعرض مصر للفيضانات كدول الخليج.. الأرصاد الجوية تعلق

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم وحقيقة تعرض مصر لفيضانات وسيول.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إننا في فصل الربيع ونشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، والذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة أكثر من فصل الصيف.

وأضافت أن فصل الربيع يتميز بالمنخفضات الصحراوية ورياح الخماسين، متابعة: يكون هناك فرق كبير بين درجات الحرارة ليلا ونهارا.

وأوضحت أن الفترة الحالية ينشط فيها الإصابة بالبرد والفيروسات التنفسية، مشددة على الحالة الجوية التي تعرضت له دول الخليج بدأ في الانخفاض والتلاشي.

ولفتت إلى أن المنخفض كان يتميز بارتفاع نسب الرطوبة وهطول كميات امطار كبيرة وغير مسبوقة.

وأكدت أنه لا يوجد خطر أو تأثير لهذا المنخفض على مصر.