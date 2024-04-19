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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير من انتشار فيروس ربيعي بين الأطفال وكبار السن بشكل ملحوظ

فيروس الهربس
فيروس الهربس

تحدث ناجي الفريد ميشيل، استشاري الأمراض الباطنية، عن انتشار فيروس الهربس بين الأطفال وكبار السن. 

 

وقال ناجي الفريد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن فيروس الهربس يصيب المواطنين في أوقات الربيع ويؤدي إلى ظهور بثور وقرع على الشفاة.

 

وأضاف أن الفيروس يصيب مرضى المناعة وكبار السن والأطفال، منوها بأن الفيروس له أكثر من نوع.

 

وناشد بضرورة توخي الحذر في الفترات المقبلة والحصول على التغذية السليمة ورفع المناعة. 

 

وشدد على أن الهربس الجلدي شديد ويرتبط بوجع شديد ويعرف بمصطلح الحزام الناري. 

 

وحذر من أن الفيروس معدى وعلينا الحظر وعلاجه يستمر من 3 أسابيع إلى شهر ونصف.

الهربس فيروس الأمراض الباطنيه الربيع التغذية السليمة المناعة

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