فيروس شائع يصيبك بمرض خطير| تحذير

هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى وجود ارتباط بين فيروس الهربس البسيط النوع 1 (HSV-1) وزيادة خطر الإصابة ببعض حالات الخرف، خاصة الخرف الوعائي، ومع ذلك، يجب ملاحظة أن هذا الارتباط لا يعني بالضرورة أن الإصابة بفيروس الهربس البسيط ستؤدي بالضرورة إلى الخرف.

الخرف

فى هذا الإطار، قال الدكتور محمود حميدة، استشارى المخ والأعصاب، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن فيروس الهربس البسيط النوع 1 هو فيروس شائع يسبب الهربس الفموي (قرحة الزكام البارد) وينتقل عادةً عن طريق الاتصال المباشر مع الجلد المصاب أو الأعراض المناعية، ويمكن أن يكون للفيروس فترات نشاط وفترات سكون، وعند الاستفراغ، قد ينتقل الفيروس من فروة الرأس إلى العينين أو الفم.

تشير الأبحاث إلى أن الاستجابة المناعية للجسم لفيروس الهربس البسيط قد تلعب دورًا في زيادة خطر الخرف، فعلى سبيل المثال، إذا كان الجهاز المناعي للفرد ضعيفًا بسبب العمر أو حالة صحية أخرى، فقد يكون أكثر عرضة للتأثير السلبي للفيروس.

مع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن العديد من الأشخاص الذين يحملون فيروس الهربس البسيط لا يعانون من أي مشاكل صحية خطيرة، وأن الخرف يمكن أن يكون نتيجة لعوامل متعددة ومعقدة.

وتشمل هذه العوامل الوراثة والتقدم في العمر واضطرابات القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض الشرايين التاجية.

لذا، إذا كنت قلقًا بشأن الخرف أو لديك أعراض غير طبيعية، فمن الأفضل استشارة طبيبك لتقييم حالتك وتوجيهك بشأن الفحوصات المناسبة والخطوات التشخيصية والعلاج إن لزم الأمر.