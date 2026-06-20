قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقاءات إعلامية قبل المران الختامي لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة نيوزيلندا
الرئيس السيسي: المتميزون ماينفعش يتسابوا.. لازم نشوفهم ونبني عليهم
امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة
أرقام مذهلة وسرعة هائلة.. صحف نيوزيلندا تتغنى بمحمد صلاح قبل مواجهة الفراعنة
تراجع أسعار الطماطم والبطاطس والخيار والفاصوليا الخضراء والكوسة والفلفل
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا
من العقوبات إلى عموتة.. كيف بدأ الأهلي أكبر عملية إعادة بناء بعد موسم الإخفاق؟
بقوة 5.8 ريختر.. زلزال يضرب جزيرة كريت باليونان
الرئيس السيسي: ندرس إيفاد الأئمة المتفوقين في بعثات خارجية وإعداد نماذج مشرفة للشباب
البابا تواضروس يفتتح أكبر ملتقى توظيف ويوجه رسالة أمل للشباب | صور
الرئيس السيسي: تأهيل الأئمة العشرة الأوائل بدراسات عليا أو بعثات بالخارج
الرئيس السيسي يوجه بدعم الأئمة المتميزين واستكمال الدراسات العليا للحاصلين على الماجستير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عقوبات صادمة.. قانون الطفل يغير مصير المتورطين في حادث فتاة سيارة القهوة

«هدير رحلت وهي تعد فنجان قهوة».. تفاصيل مأساة فتاة عربية المشروبات بحدائق الأهراموالشهود تكشف مفاجآت جديدة
«هدير رحلت وهي تعد فنجان قهوة».. تفاصيل مأساة فتاة عربية المشروبات بحدائق الأهراموالشهود تكشف مفاجآت جديدة
ياسمين القصاص

تحولت رحلة كفاح يومية بحثا عن لقمة العيش إلى مأساة إنسانية مؤلمة هزت مشاعر المصريين، بعدما لقيت فتاة تعمل على عربة لبيع المشروبات الساخنة مصرعها وأصيبت صديقتها بإصابات بالغة إثر حادث دهس مروع بمنطقة حدائق الأهرام في محافظة الجيزة. 

بينما تواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة، تتكشف تفاصيل جديدة حول السيارة المتسببة في الحادث، وهوية قائدها، والمسؤوليات القانونية المترتبة على الحادث الذي أنهى حياة شابة كانت تسعى لكسب رزقها بعرق وجهد يومي.

 

تفاصيل الحادث

كشفت التحريات الأولية أن الواقعة تعود إلى يوم 18 يونيو الجاري، عندما تلقى قسم شرطة الأهرام بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة فتاة وإصابة أخرى بمنطقة حدائق الأهرام.

وبالفحص، تبين أن سيارة ملاكي سارية التراخيص كانت تسير بسرعة ورعونة، واختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى اصطدامها بعربة لبيع المشروبات الساخنة كانت متوقفة على جانب الطريق، وأسفر الحادث عن وفاة إحدى العاملات وإصابة أخرى بإصابات خطيرة، فضلا عن إحداث تلفيات بالعربة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على السيارة والمتسبب في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

 

تصريحات المصابة أمام جهات التحقيق

وأدلت الفتاة المصابة بأقوالها أمام جهات التحقيق، مؤكدة أنها كانت تعمل رفقة صديقتها المجني عليها على عربة القهوة لساعات طويلة يوميا مقابل أجر لا يتجاوز 300 جنيه في اليوم.

وأوضحت أن السيارة جاءت بسرعة كبيرة بشكل مفاجئ باتجاههما، قبل أن تصطدم بهما دون أن تتمكنا من الابتعاد عن مسارها، مشيرة إلى أنها تعرضت لكسور وجروح متفرقة، بينما فارقت صديقتها الحياة متأثرة بالإصابات البالغة التي لحقت بها.

 

بلاغ النجدة وتحرك الأجهزة الأمنية

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث ووجود متوفاة ومصابة بمنطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تحفظت الأجهزة الأمنية على المتهمة والشاب الذي كان برفقتها لحين استكمال التحقيقات.

 

شهادة شاهد عيان

وفي سياق متصل، كشف عامر رمضان، نجل السيدة التي وثقت الواقعة بالفيديو، تفاصيل جديدة حول الحادث، مؤكدا أن والدته قامت بتصوير مقطع فيديو أظهر أن الشاب كان يقوم بتعليم الفتاة قيادة السيارة وقت وقوع الحادث.

وقال رمضان إن جميع المتواجدين في مكان الواقعة شاهدوا الفتاة وهي تقود السيارة لحظة الاصطدام، بينما كان الشاب المرافق لها يقوم بإرشادها وتعليمها القيادة.

وأضاف أن والد الفتاة حضر إلى مكان الحادث عقب وقوعه، وحاول الحصول على مفاتيح السيارة ومغادرة المكان برفقة ابنته والسيارة، قبل أن تتدخل الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واختتم حديثه بكلمات مؤثرة قائلا: "هدير كانت تُعد كوب قهوة في لحظاتها الأخيرة، ولم تتمكن من إكماله، فسقط منها الإناء وسقطت هي على الأرض بعد لحظات من الاصطدام".

 

ما العقوبات المتوقعة على المتهمة ووالدها؟

ومن جانبه، قال ربيع  سالم، محام بالنقض أن الفتاة القاصر المتهمة قد تواجه اتهامات تتعلق بالتسبب خطأ في وفاة شخص وإصابة أخرى نتيجة القيادة دون ترخيص وبصورة تعرض حياة المواطنين للخطر، وهي اتهامات تخضع لأحكام قانون الطفل وقانون المرور، مع مراعاة سن المتهمة عند تحديد العقوبة والإجراءات القانونية المطبقة عليها.

وأضاف سالم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المسؤولية القانونية لا تقف عند القاصر فقط، بل قد تمتد إلى والدها بصفته مالك السيارة إذا ثبت أنه سمح لها بقيادتها رغم عدم حصولها على رخصة قيادة أو كان على علم بذلك ولم يمنعه، حيث قد يواجه اتهامات تتعلق بالإهمال أو التمكين من ارتكاب مخالفة مرورية جسيمة ترتب عليها وفاة وإصابات.

والجدير بالذكر، أن هذه الواقعة تعد جرس إنذار جديدا حول خطورة السماح لغير المؤهلين أو غير المرخص لهم بقيادة السيارات، فبين لحظة وأخرى تحولت أحلام فتاة كانت تسعى وراء رزقها اليومي إلى قصة مؤلمة انتهت بالموت.

بينما تترقب أسرة الضحية والرأي العام نتائج التحقيقات، يبقى تطبيق القانون ومحاسبة كل من ثبتت مسؤوليته السبيل الوحيد لتحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

استمرار التحقيقات

وتواصل جهات التحقيق المختصة بمحافظة الجيزة الاستماع إلى أقوال الشهود والمصابين، ومراجعة كاميرات المراقبة والتقارير الفنية الخاصة بالسيارة، للوقوف على جميع تفاصيل الحادث وتحديد المسؤوليات الجنائية المترتبة عليه.

كما صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليها عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار التحقيقات مع المتهمين في الواقعة.

حدائق الأهرام شهيدة لقمة العيش فتاة عربة الشاي فتاة القهوة قاصر حادث دهس حادث حدائق الأهرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

صورة ارشيفية

زوج ينهي حياة زوجته في الإسماعيلية ويخفي جثتها تحت السرير

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو؟.. خريطة العطلات الرسمية المتبقية في 2026

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

مباراة تركيا وباراجوي

طرد تاريخي.. مباراة تركيا وباراجوي تشهد أول تطبيق لتعديلات الفيفا الجديدة

ترشيحاتنا

وزير الصناعة

إطلاق صندوقين استثماريين جديدين لدعم قطاع الصناعة ومنصة إلكترونية لإحياء المصانع المتعثرة

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الاجتماع

وزير الاستثمار: استهداف فعال للاستثمارات التي تعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية

جانب من الحدث

"عيادة الأعمال" تطلق أولى جلساتها لدعم الشركات الناشئة ومعالجة التحديات التشغيلية

بالصور

لوك جذاب .. روبي تستعرض رشاقتها.. صور

روبي
روبي
روبي

فستان أنيق.. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

رئيس حي ثان الزقازيق يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

مدرسة
مدرسة
مدرسة

لوك لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

فيديو

جوناثان ديفيد لقاء كندا وقطر

4 أرقام قياسية في لقاء كندا وقطر.. ليلة لن ينساها الكنديون

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد