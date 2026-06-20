عقوبات صادمة.. قانون الطفل يغير مصير المتورطين في حادث فتاة سيارة القهوة

تحولت رحلة كفاح يومية بحثا عن لقمة العيش إلى مأساة إنسانية مؤلمة هزت مشاعر المصريين، بعدما لقيت فتاة تعمل على عربة لبيع المشروبات الساخنة مصرعها وأصيبت صديقتها بإصابات بالغة إثر حادث دهس مروع بمنطقة حدائق الأهرام في محافظة الجيزة.

بينما تواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة، تتكشف تفاصيل جديدة حول السيارة المتسببة في الحادث، وهوية قائدها، والمسؤوليات القانونية المترتبة على الحادث الذي أنهى حياة شابة كانت تسعى لكسب رزقها بعرق وجهد يومي.

تفاصيل الحادث

كشفت التحريات الأولية أن الواقعة تعود إلى يوم 18 يونيو الجاري، عندما تلقى قسم شرطة الأهرام بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة فتاة وإصابة أخرى بمنطقة حدائق الأهرام.

وبالفحص، تبين أن سيارة ملاكي سارية التراخيص كانت تسير بسرعة ورعونة، واختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى اصطدامها بعربة لبيع المشروبات الساخنة كانت متوقفة على جانب الطريق، وأسفر الحادث عن وفاة إحدى العاملات وإصابة أخرى بإصابات خطيرة، فضلا عن إحداث تلفيات بالعربة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على السيارة والمتسبب في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

تصريحات المصابة أمام جهات التحقيق

وأدلت الفتاة المصابة بأقوالها أمام جهات التحقيق، مؤكدة أنها كانت تعمل رفقة صديقتها المجني عليها على عربة القهوة لساعات طويلة يوميا مقابل أجر لا يتجاوز 300 جنيه في اليوم.

وأوضحت أن السيارة جاءت بسرعة كبيرة بشكل مفاجئ باتجاههما، قبل أن تصطدم بهما دون أن تتمكنا من الابتعاد عن مسارها، مشيرة إلى أنها تعرضت لكسور وجروح متفرقة، بينما فارقت صديقتها الحياة متأثرة بالإصابات البالغة التي لحقت بها.

بلاغ النجدة وتحرك الأجهزة الأمنية

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث ووجود متوفاة ومصابة بمنطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تحفظت الأجهزة الأمنية على المتهمة والشاب الذي كان برفقتها لحين استكمال التحقيقات.

شهادة شاهد عيان

وفي سياق متصل، كشف عامر رمضان، نجل السيدة التي وثقت الواقعة بالفيديو، تفاصيل جديدة حول الحادث، مؤكدا أن والدته قامت بتصوير مقطع فيديو أظهر أن الشاب كان يقوم بتعليم الفتاة قيادة السيارة وقت وقوع الحادث.

وقال رمضان إن جميع المتواجدين في مكان الواقعة شاهدوا الفتاة وهي تقود السيارة لحظة الاصطدام، بينما كان الشاب المرافق لها يقوم بإرشادها وتعليمها القيادة.

وأضاف أن والد الفتاة حضر إلى مكان الحادث عقب وقوعه، وحاول الحصول على مفاتيح السيارة ومغادرة المكان برفقة ابنته والسيارة، قبل أن تتدخل الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واختتم حديثه بكلمات مؤثرة قائلا: "هدير كانت تُعد كوب قهوة في لحظاتها الأخيرة، ولم تتمكن من إكماله، فسقط منها الإناء وسقطت هي على الأرض بعد لحظات من الاصطدام".

ما العقوبات المتوقعة على المتهمة ووالدها؟

ومن جانبه، قال ربيع سالم، محام بالنقض أن الفتاة القاصر المتهمة قد تواجه اتهامات تتعلق بالتسبب خطأ في وفاة شخص وإصابة أخرى نتيجة القيادة دون ترخيص وبصورة تعرض حياة المواطنين للخطر، وهي اتهامات تخضع لأحكام قانون الطفل وقانون المرور، مع مراعاة سن المتهمة عند تحديد العقوبة والإجراءات القانونية المطبقة عليها.

وأضاف سالم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المسؤولية القانونية لا تقف عند القاصر فقط، بل قد تمتد إلى والدها بصفته مالك السيارة إذا ثبت أنه سمح لها بقيادتها رغم عدم حصولها على رخصة قيادة أو كان على علم بذلك ولم يمنعه، حيث قد يواجه اتهامات تتعلق بالإهمال أو التمكين من ارتكاب مخالفة مرورية جسيمة ترتب عليها وفاة وإصابات.

والجدير بالذكر، أن هذه الواقعة تعد جرس إنذار جديدا حول خطورة السماح لغير المؤهلين أو غير المرخص لهم بقيادة السيارات، فبين لحظة وأخرى تحولت أحلام فتاة كانت تسعى وراء رزقها اليومي إلى قصة مؤلمة انتهت بالموت.

بينما تترقب أسرة الضحية والرأي العام نتائج التحقيقات، يبقى تطبيق القانون ومحاسبة كل من ثبتت مسؤوليته السبيل الوحيد لتحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

استمرار التحقيقات

وتواصل جهات التحقيق المختصة بمحافظة الجيزة الاستماع إلى أقوال الشهود والمصابين، ومراجعة كاميرات المراقبة والتقارير الفنية الخاصة بالسيارة، للوقوف على جميع تفاصيل الحادث وتحديد المسؤوليات الجنائية المترتبة عليه.

كما صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليها عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار التحقيقات مع المتهمين في الواقعة.