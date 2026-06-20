شكوك في علاقة غير شرعية تنتهي بجريمة مروعة.. إحالة موظف للمفتي بعد قتله شخصًا والتمثيل بجثته في قنا

لم يتخيل أهالي مركز فرشوط بمحافظة قنا أن الشكوك التي سيطرت على عقل موظف بإدارة فرشوط التعليمية ستقوده إلى ارتكاب جريمة مروعة هزت الرأي العام، بعدما أنهى حياة شخص اعتقد بوجود علاقة غير شرعية بينه وبين زوجته.

العثور على الجثة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فرشوط بلاغًا بالعثور على جثة شخص يدعى "مجدي. أ. ع" داخل مسكنه، مصابًا بعدة طعنات متفرقة في الصدر والبطن واليد اليسرى، وقيامه بالتمثيل بجثته في موطن عفته.

خيط الجريمة

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث. وبفحص كاميرات المراقبة وجمع المعلومات والتحريات السرية، توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن وراء ارتكاب الجريمة "عماد. ع. م"، 43 عامًا، موظف بإدارة فرشوط التعليمية.

تخطيط وترصد

أظهرت التحريات أن المتهم كان يشك في وجود علاقة غير شرعية بين زوجته والمجني عليه، ما دفعه إلى التخطيط للتخلص منه. وعقد العزم على تنفيذ جريمته، وأعد سلاحًا أبيض "سكينًا" لهذا الغرض.

اللحظات الأخيرة

في يوم الواقعة، ترصد المتهم للمجني عليه، وما إن شاهده أثناء صعوده إلى مسكنه حتى باغته بعدة طعنات متتالية استقرت في أنحاء متفرقة من جسده، ليسقط غارقًا في دمائه. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم لم يكتفِ بقتله، بل أقدم على التمثيل بالجثة عقب التأكد من وفاته.

قرار المحكمة

أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وبعد نظر أوراقها وسماع أدلة الثبوت، قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات قنا إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة الدور الرابع من شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين أحمد دهيس، وعضوية المستشارين أحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وأمير رشاد أمير، وأمانة سر يوسف الشيخ وكرم الطاهر.