وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطط العمل ومستهدفات «100 يوم صحة»

عقد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشؤون الصحية ومديري الإدارات الصحية بمختلف مدن المحافظة، لمتابعة خطط العمل ومعدلات الإنجاز، ومناقشة مستهدفات المرحلة المقبلة.

وتناول الاجتماع استعراض خطة العمل الخاصة بكل إدارة صحية، ومناقشة آليات تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، إلى جانب تحديد الأولويات والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على انتظام تقديم الخدمات أو تحقيق المستهدفات.

وشدد الدكتور إسماعيل العربي على ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ مستهدفات المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»، وضمان وصول خدماتها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف مدن وقرى المحافظة، مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء والعمل على رفع معدلات الإنجاز.

وأكد وكيل وزارة الصحة أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الإدارات الفنية والإدارات الصحية، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن تنفيذ خطط العمل بكفاءة، وتحقيق المستهدفات الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي محافظة البحر الأحمر.